Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артист рассказал, как складываются отношения супруги с его дочерью от первого брака.

Актер и юморист Вадим Галыгин рассказал о знакомстве с нынешней супругой Ольгой Вайнилович, семейной жизни и отношениях женщины со старшей дочерью артиста Таисией. Подробностями шоумен поделился в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Впервые Галыгин увидел Ольгу на концерте. Тогда она была солисткой белорусской группы «Топлес». Артист признался, что девушка сразу привлекла его внимание.

«Прежде всего я смотрю, ну люблю глазами сначала. И я увидел ее просто вот мельком и думаю: боже мой, какие они все классные, какая она красивая. То есть это был вообще такой мимолетный момент на концерте», — рассказал Галыгин.

Позже они снова встретились на свадьбе общего друга. Музыканты выступили на празднике, а затем присоединились к гостям за столом. Галыгин и Ольга оказались друг напротив друга, однако девушка, по словам шоумена, сначала держалась достаточно холодно. Затем состоялось еще одно мероприятие, на котором они вновь встретились. Именно тогда Галыгин решил действовать более решительно.

«Я просто подошел и говорю: «Если я тебя замуж позову?» Она: «Чего?» Я говорю: «Замуж за меня». Она говорит: «Ну позови, думаю, через пару лет уговоришь», — вспомнил артист.

После этого Галыгин вернулся в Москву, а затем отправился в Минск. Он нашел адрес Ольги и предложил ей поехать вместе с ним.

«Я влюбился очень сильно. <…> Просто вот накрыло, нахлынуло по полной программе», — признался Галыгин.

Артист отметил, что в их семье слова о любви звучат регулярно.

«Я тебя люблю» у нас звучит в семье в день несколько раз между всеми», — рассказал он.

Как Ольга Вайнилович познакомилась со старшей дочерью Галыгина

Отдельно Галыгин рассказал об отношениях Ольги с его старшей дочерью Таисией от первого брака. По словам шоумена, знакомство не стало для семьи каким-то отдельным событием: Ольга знала о существовании дочери и постепенно вошла в ее жизнь.

«Я познакомил и с Тасиной мамой Олю. Они знакомы. И мы вместе на наших совместных теперь семейных праздниках», — отметил артист.

Галыгин также рассказал, что отношения с Ольгой сильно изменили его самого. По его словам, ему пришлось серьезно работать над собой, поскольку у него непростой характер.

«Кардинально. Просто кардинально. <…> Я понял, что абсолютно четко нужно работать над собой», — признался шоумен.

Супруги, как рассказал Галыгин, стараются обсуждать возникающие проблемы и не оставлять недопонимания без разговора.

У Галыгина есть старшая дочь Таисия от первого брака. В 2025 году она стала матерью: у нее родился сын Прохор. Второй супругой артиста была его землячка Дарья Овечкина, работавшая моделью. Их брак продлился семь лет. Третьей женой Галыгина стала модель и бывшая солистка группы «Топлес» Ольга Вайнилович. У пары трое сыновей — Вадим, Иван и Лука.

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