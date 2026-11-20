Пострадавшую при ударе ВСУ по Юбилейному девочку отправят в Москву

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Ребенок получил травму таза при ударе ВСУ по поселку в ЛНР. Сейчас девочку готовят к переводу в федеральную клинику.

Восьмилетнюю девочку, получившую тяжелые травмы таза при ночном ударе ВСУ по Юбилейному в ЛНР, готовят к отправке на лечение в Москву. Об этом сообщила 5-tv.ru министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

По словам министра, пострадавшей оказали экстренную помощь в республиканской детской больнице. Сейчас медики вместе с Минюстом восстанавливают утраченные документы, которые необходимы для перевода ребенка в федеральную клинику.

«Угроза жизни ребенка устранена. Сегодня нужно бороться за будущее ребенка», — подчеркнула Пащенко.

Что известно об атаке

В поселке Юбилейный в Луганске после ночной массированной атаки украинских беспилотников произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами многоквартирного дома. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, мобильные огневые группы сбили большинство воздушных целей. Однако нескольким дронам удалось нанести удары по жилым домам.

Предварительно известно о трех погибших и шести раненых. Среди пострадавших — девочка 2018 года рождения. Одного человека спасатели извлекли из-под завалов. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

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