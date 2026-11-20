Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Артист приоткрыл закулисье одного из самых ярких периодов в истории юмористического шоу.

Актер и шоумен Вадим Галыгин рассказал, как проходили вечеринки во время расцвета Comedy Club. Об этом он рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Артист вспомнил выездные фестивали Comedy Club, которые проходили на крупных курортах. По словам Галыгина, именно там участники шоу могли позволить себе повеселиться после съемок.

«Громко и весело было на фестивалях, которые мы устраивали, потому что там в едином порыве приезжали люди, которые полюбили Comedy Club. И ты знаешь, вот именно там, конечно, уж кто во что горазд. Там люди колесом ходили», — рассказал шоумен.

На вопрос о собственном участии в подобных тусовках Галыгин ответил утвердительно. При этом артист отметил, что гастроли и рабочий график не всегда оставляли возможность для продолжительных развлечений.

«Кутежи кутежами, но, во-первых, нам нужно было все это проводить и там как бы особо не покутишь на жаре. <…> Было весело, да, кто-то мог зависнуть там до утра, пить, гулять», — вспомнил он.

Галыгин также рассказал о внимании со стороны поклонниц. По словам артиста, в период популярности Comedy Club он не сталкивался с большим количеством подобных ситуаций, поскольку был женат.

«Меня нельзя», — с иронией отметил шоумен.

Фестивали Comedy Club представляли собой выездные съемки популярного шоу. Вместо привычной московской студии программы снимали на крупных курортах, в том числе в Сочи, Юрмале и Ереване.

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