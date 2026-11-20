Путин рассказал, что каждый день молится за Россию и ее народ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Президент подчеркнул историческую роль православия для страны.

Президент России Владимир Путин ежедневно молится за страну и ее жителей. Об этом он заявил в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель», посвященного 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Я молюсь и за Россию, и за наших людей каждый день», — поделился российский лидер.

Путин также отметил значение Русской православной церкви для страны. По его словам, она сыграла уникальную роль в формировании русской нации и становлении российской государственности.

Документальная картина Эмира Кустурицы рассказывает об истории русского православия, его значении для общества и современных духовных вызовах.

Для создания фильма международная команда провела съемки в разных странах. Авторы записали интервью с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, патриархом Антиохийским Иоанном и патриархом Сербским Порфирием. В проекте также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, народный артист РСФСР Никита Михалков и другие известные деятели.

Показ документального фильма «Наше крещение. Предстоятель» запланирован на Первом канале в 18:40.

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