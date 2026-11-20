Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Однако решение по этому вопросу пока не принято.

Россия подала заявку на проведение саммита АТЭС в 2035 году, но конкретный город пока не определен. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока города точного нет. Мы пока не знаем, получим ли мы право на проведение», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Дмитрий Песков отметил, что теоретически Россия готова провести у себя саммит АТЭС.

АТЭС — международная консультативная площадка для развития торговли, инвестиций и экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Форум проходит ежегодно.

В 2026-м саммит состоялся китайском городе Шэньчжэне. Он продлился два дня: 18 по 19 ноября. Одним из важнейших событий саммита стала встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпин и президента США Дональда Трампа.

Переговоры продлились полтора часа. По их итогу была принята декларация о мире. В ней, в том числе, говорится о намерении Москвы, Вашингтона и Пекина вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Ожидается, что в следующем, 2027 году, АТЭС пройдет во Вьетнаме, а в 2030-м — во Сингапуре.

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