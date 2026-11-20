Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Ограничения вступят в силу 1 декабря и затронут пять пунктов пропуска.

С 1 декабря попасть из России в Эстонию на автомобиле через пункты пропуска не получится. Правительство республики решило закрыть все пять переходов на границе. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Ограничения коснутся пунктов «Нарва-1», «Нарва-2», «Койдула», «Лухамаа» и «Саатсе».

По словам Михала, запрет введут из соображений национальной безопасности. Через шесть месяцев власти оценят ситуацию и решат, можно ли снова открыть границу.

О планах закрыть автомобильные переходы ранее рассказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Он связал это решение с попыткой поджога оборонного предприятия,. Инцидент произошел в ночь на 14 ноября. Эстонские силовики задержали восемь подозреваемых. Таллин заявил, что за нападением стоит российская военная разведка, однако доказательств причастности Москвы публично не представил.

В Кремле обвинения отвергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления эстонской стороны голословными.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы закрытия Эстонией всех пунктов пропуска на границе с РФ. Она заявила, что намерения Таллина сначала необходимо проверить.

При этом дипломат отметила, что, если эти планы подтвердятся, они станут очередным проявлением агрессивной русофобии.

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