Фото: 5-tv.ru

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Российским разработчикам посоветовали обратить внимание на северные пейзажи.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт предложила создать отечественный аналог GTA VI. Идею глава региона озвучила во время прямой линии по итогам года в эфире телеканала «Север».

«Видела эти анонсы. Понимаю, что молодежь играет и ждет. На мой взгляд, сюжеты в этих играх могли бы быть несколько другими, например, какая-то игра по выживанию в тундре. Мне кажется, это было бы гораздо прикольнее», — заявила она.

По мнению Гехт, разработчики могли бы использовать местные пейзажи. Губернатор даже предложила обратиться к создателям игр с идеей проекта, действие которого развернется в Ненецком автономном округе.

Во время прямой линии главе региона задали и другой вопрос. Ее спросили, не повлиял ли выход GTA VI на работу окружной администрации. Гехт ответила, что пока никто из сотрудников не просился на выходной ради видеоигры.

GTA VI: первый релиз за 13 лет

Интерес к новой части Grand Theft Auto действительно огромный. Игра стала первой полноценной частью серии за 13 лет. На этот раз события развернутся в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стала Флорида. Главные герои Джейсон и Люсия попытаются начать новую жизнь, но криминальное прошлое не позволит им просто оставить прежние дела.

За две недели до релиза предварительные заказы принесли издателю более 750 миллионов долларов. В США 11% работников планировали взять отгулы, чтобы поиграть в GTA VI.

Ранее журналист Энзо Морель предположил, что мэр Парижа Эммануэль Грегуар мог опоздать на заседание городского совета из-за ночной игры. Заседание назначили на 09:00, но политик появился только около полудня. Накануне он опубликовал в своем блоге обратный отсчет до выхода GTA VI с подписью «Let's Go!».

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