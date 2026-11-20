Фото, видео: 5-tv.ru

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На выставке представлены 58 галерей: каждая представляет нового автора.

В Москве современное искусство выходит за привычные рамки. Картины, которые предлагают не разглядывать, а чувствовать, и поющие скульптуры — все это собралось под одной крышей на ярмарке «Каталог».

За внимание зрителя соревнуются 58 российских галерей. Одни представляют уже известных авторов, другие — открывают новые имена. И у каждой работы свой способ удивить. Как формируется цена на искусство и кто задает правила игры на арт-рынке — разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Причудливые инсталляции, картины, написанные в самых необычных техниках, и даже поющие скульптуры. Некоторые работы здесь предлагают не рассматривать — чувствовать.

«Моя практика связана как раз с таким медитативным вглядыванием в стихии воды и солнца, и мне как раз хотелось вот это состояние, которое я испытываю, передать», — сказала художница Мария Янкова.

Это шестой выпуск ярмарки современного искусства «Каталог». Здесь представлены 58 российских галерей. Конкуренция высокая: каждый участник ищет свой способ зацепить зрителя.

Чем дольше всматриваешься в эти произведения, тем больше замечаешь деталей, которые сначала ускользали от взгляда. И чтобы найти в них собственный смысл, порой достаточно просто остановиться и присмотреться. И тогда искусство сможет заставить взглянуть на привычные вещи совершенно иначе.

И здесь можно не просто любоваться — работы продаются. Для всех участников одинаковые условия и одно правило: каждый должен представить авторов, с которыми коллекционерам еще только предстоит познакомиться.

«Важный элемент ярмарки каждого выпуска, что галеристы должны представить одно новое имя у себя на стенде, это важный элемент поддержки новых имен в искусстве», — сказала основатель ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко.

Иногда смысл прячется даже в неожиданных деталях. Казалось бы, самые прозаичные вещи здесь становятся источниками вдохновения.

Самой яркой экспозицией этого выпуска сами участники выбрали совместный стенд двух галерей. Здесь — предчувствие зимнего праздника: звезды, свет, хрусталь и работы молодых художников.

«Коллаборация как раз родилась совершенно недавно, благодаря работам Екатерины Ромашовой. Это живопись на бархате с декорацией. Это ее новая серия, которая стала вдохновением нашей совместной истории про звезды, подготовленные к летнему фестивалю в Суздале с Денисом Мацуевым», — сказала арт-директор сообщества современных сибирских художников Лидия Рыжова.

В программе ярмарки еще и разговоры о том, как устроен арт-рынок, из чего складывается цена произведения и кто вообще формирует его стоимость — это целая образовательная программа.

«Она рассказывает о том, что за игра такая — современное искусство и кто в нем участвует, кто участвует в этой игре, рассказывает о том, какая среда формируется вокруг искусства современного и, собственно, говорит о том, что содержательно из себя представляет поле современного искусства», — сказала основатель галереи Алина Крюкова.

Ярмарка продлится до 22 ноября. Проданные работы сменяют новые, и пустующих стендов не остается. Вместе с интересом к отдельным художникам растет интерес и к самому российскому арт-рынку, а за его развитием можно наблюдать здесь.

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