Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Товарооборот между Россией и Таджикистаном продолжает расти.

Москва и Душанбе продолжают укреплять стратегическое партнерство. Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретились в столице Таджикистана, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений. В повестке — экономическое взаимодействие, региональная безопасность и ситуация вокруг Афганистана.

«Россия — наш стратегический партнер и надежный союзник. Сегодня хотел бы с вами обсудить наши двусторонние взаимоотношения, а также международные и региональные вопросы», — сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Спасибо вам большое за приглашение. Как и договаривались на нашей последней встрече после завершения работы в Шэньчжэне АТЭС, мы договорились увидеться. Я вас проинформирую, конечно, о результатах. Это все близко и к региону Таджикистана, то, что там происходит, — это тоже ваши соседи в значительной степени. У нас сегодня будет возможность отдельно, уже вне рамок ОДКБ, отдельно поговорить и по вопросам безопасности региональной, функционирования нашей 201-й базы. И самое главное — поговорить по вопросам экономического взаимодействия», — сказал президент России Владимир Путин.

Президент отметил, что товарооборот между странами продолжает расти. В прошлом году он увеличился более чем на четверть, а за девять месяцев этого года — почти на 19%.

По словам главы государства, с Таджикистаном сотрудничают предприятия более чем из 70 российских регионов.

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