Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Точные сроки восстановления моста станут известны после подготовки инженерных проектных решений.

В результате атак ВСУ на Крымском мосту повреждены основная балка арочного пролета и сама арка. Об этом 20 ноября сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

«Мы понимаем, что у нас сейчас повреждена основная балка пролета арочного моста. Сама арка повреждена», — заявил он.

По словам заместителя председателя правительства, специалисты готовят проектные решения для восстановления конструкций. Окончательные сроки ремонта назовут после завершения необходимых расчетов.

В Хуснуллин ранее уточнил, что одновременно рассматриваются три варианта восстановления переправы. Необходимые работы уже ведутся.

Атака на Крымский мост

На этой неделе Крымский мост подвергся трем атакам: 16, 17 и 19 ноября. О последнем ударе сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Президент Владимир Путин 19 ноября заявил, что после атак на переправу Россия не будет договариваться о прекращении огня в отдельных сферах. Глава государства также предупредил об ответных действиях, которые, по его словам, будут более болезненными для Киева, чем причиненный мосту ущерб.

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