Женщина сломала нос стюардессе «Аэрофлота»
В московском метро женщина сломала нос стюардессе «Аэрофлота»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Две пассажирки устроили потасовку прямо в вагоне поезда. Разнять их попытался 66-летний мужчина.
В московском метро произошла драка между бортпроводницей «Аэрофлота» и 30-летней женщиной. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Потасовка началась в вагоне поезда между станциями «Белорусская» и «Сокол». По данным источника, 33-летняя стюардесса Виктория П. поссорилась с Татьяной Л.
Сначала женщины выясняли отношения на словах, затем быстро перешли к драке. Они начали наносить друг другу удары руками и ногами.
Остановить конфликт попытался 66-летний пассажир. Пенсионер решил разнять женщин, однако в какой-то момент сам ударил Татьяну по лицу. Чем закончилась бы потасовка без его вмешательства, неизвестно.
После драки обеим участницам понадобилась медицинская помощь. У стюардессы диагностировали перелом носа. Татьяна получила сотрясение мозга, гематому и ссадины на шее. Пенсионер от помощи врачей отказался.
В отношении Татьяны возбудили уголовное дело о побоях. Женщину задержали в Зеленограде, а затем отпустили под подписку о невыезде.
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