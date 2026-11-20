Фото: пресс служба Департамента культуры города Москвы

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Экспозицию посвятят 145-летию со дня рождения художника. Посетители увидят работы из коллекций двух московских музеев и узнают о связи мастера с Россией.

В московском музее «Старый Английский Двор» на территории парка «Зарядье» откроется выставка «Пабло Пикассо: игра в графику». Проект приурочат к 145-летию со дня рождения художника. Об этом сообщили в столичном Департаменте культуры, пишет сайт мэра столицы Сергея Собянина mos.ru.

Экспозиция будет работать до 15 февраля 2027 года. Билеты доступны в сервисе «Мосбилет».

Гости увидят линогравюры и керамику Пабло Пикассо из собраний Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и московского музея «Дали и Пикассо». Это работы позднего периода творчества мастера. В те годы он увлекся цветной печатью на линолеуме и придумал способ быстро создавать многоцветные гравюры.

Некоторые произведения входили в коллекции людей, которые были близки художнику. Среди них — парижский арт-дилер Даниэль Анри Канвейлер и русский писатель Илья Эренбург.

Организаторы решили не ограничиваться обычным показом картин. Пространство выставки оформят как мастерскую Пикассо.

Также экспозицию разделят на несколько частей. В первой разместят стену с графическими портретами художника. Вторая будет посвящена керамике. В третьей расскажут об одном из самых известных образов Пикассо — «Голубке мира», которую он создал для Всемирного конгресса сторонников мира. Здесь же покажут изображения античного фавна и испанского быка.

Отдельная мультимедийная программа познакомит посетителей с отношениями Пикассо и СССР.

О художнике расскажут искусствоведы и музейные специалисты. Среди участников программы — заместитель директора ГМИИ имени Пушкина по научной работе Илья Доронченков, член-корреспондент Российской академии художеств Михаил Бусев и старший научный сотрудник музея Оксана Лопатина.

Пикассо и Россия

Пикассо стал единственным западным художником-авангардистом, чья персональная выставка прошла в СССР. Он также получил Ленинскую премию.

В начале карьеры работы Пикассо покупали российские меценаты Сергей Щукин и Иван Морозов. Его творчество повлияло и на русских авангардистов. Среди художников, которых вдохновляли работы мастера, были Владимир Татлин, Казимир Малевич, Василий Кандинский, Наталья Гончарова и Михаил Ларионов.

За 78 лет творческой деятельности Пикассо создал около 147,8 тысячи произведений.

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