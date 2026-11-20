Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Переправа будет восстановлена и станет еще лучше.

Киевский режим подтвердил свою террористическую природу, нанеся удары по Крымскому мосту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это все имеет привязку к тем обсуждениям и переговорам, которые в эти дни проходили. Тут, безусловно, киевский режим о себе заявил, как они считают, в полную мощь, а по сути — всему миру показал, что в то время, когда идет обсуждение урегулирования, террористы остаются террористами», — сказала спикер МИД РФ.

Захарова также отметила, что власти Нидерландов бравурно отчитались о том, что удары были нанесены именно их оружием. Кроме того, дипломат подчеркнула, что Россия при военном планировании будет учитывать действия нидерландской стороны, ведущие к дальнейшей эскалации.

Также она обратила внимание на то, что в момент атаки в небе в районе Крымского моста находились самолеты Великобритании и США.

«Россия защитит свои законные интересы и добьется реализации всех задач в рамках СВО, а Крымский мост будет восстановлен и станет еще лучше», — пообещала Захарова.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли три удара по Крымскому мосту 16, 17 и 19 ноября. В связи с атаками было возбуждено уголовное дело о теракте.

Президент России Владимир Путин также заявил, что после ударов по Крымскому мосту Москва не намерена договариваться с Киевом о частичном прекращении огня. По словам главы государства, ранее возможность перемирия на море и отказа от атак на энергетические объекты обсуждалась с членами Совета безопасности РФ, но Украина сама лишила себя этой возможности, атаковав переправу.

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