Фармацевт Сокольский: после 60 лет необязательно отказываться от кофе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Выбор зависит от состояния здоровья и индивидуальной реакции организма.

Людям старше 60 лет необязательно отказываться от обычного кофе в пользу напитка без кофеина. Выбор зависит от состояния здоровья и индивидуальной реакции организма. Об этом рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, при хорошей переносимости кофеина пожилым людям можно употреблять одну-две чашки кофе в день. Однако при некоторых заболеваниях и повышенной чувствительности к стимулирующему веществу предпочтительнее декаф — напиток, из которого удалена большая часть кофеина.

Особенно осторожными стоит быть людям с нарушениями сна, тревожностью, гипертонией, аритмией и ишемической болезнью сердца. Отказаться от обычного кофе в пользу декафа также рекомендуют при появлении учащенного сердцебиения, дрожи или нервозности после его употребления.

Еще одним поводом пересмотреть привычку может стать гастрит. В отдельных случаях врачи советуют полностью исключить кофе, поскольку он способен провоцировать изжогу, боли и жжение.

Однако обычный кофе имеет и полезные свойства. Согласно исследованию 2026 года, умеренное употребление кофеина — две-три чашки напитка в день — было связано со снижением риска деменции на 16–19%. Аналогичного эффекта от кофе без кофеина ученые не обнаружили.

Декаф отличается от традиционного напитка прежде всего количеством кофеина. В одной чашке обычно содержится от двух до семи миллиграммов этого вещества, тогда как в обычном кофе — от 70 до 140 миллиграммов. При этом полностью удалить кофеин из зерен невозможно.

Кроме того, резкий отказ от кофе может вызвать синдром отмены, сопровождающийся сильной головной болью, слабостью и даже мигренью. Как пояснила кандидат наук Ольга Сайно, подобная реакция возникает у людей, чей организм привык к регулярному поступлению кофеина.

Чтобы избежать неприятных последствий, специалист рекомендовала сокращать потребление напитка постепенно — примерно на 25% каждые три-четыре дня. В качестве альтернативы можно выбрать зеленый чай, а также важно поддерживать водный баланс.

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