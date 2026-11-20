Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Очень важно следить за водным балансом и не забывать про увлажнение.

Сухими и потрескавшимися губы зимой становятся не только из-за влияния погодных условий. Об этом написало издание aif.ru.

Кожа на губах не содержит сальных желез, поэтому там слишком тонкий защитный слой. Это значит, что губы быстрее теряют влагу относительно, например, щек.

И зимняя погода, безусловно, негативно сказывается. Мороз, ветер и ультрафиолет разрушают защитный барьер. К ним добавляется сухой воздух — результат работы отопления. Также вредит губам привычка их облизывать или покусывать. Слюна содержит ферменты, которые раздражают кожу. Да и при испарении влаги губы начинают сохнуть быстрее.

Недостаток воды в организме тоже может отразиться на состоянии губ. Нехватка полезных веществ, вроде витаминов группы B, железа и цинка, не только сушит губы, но приводит к образованию трещинок в уголках рта. Негативно сказываться могут и некоторые лекарства. Например, ретиноиды от акне, диуретики, антигистаминные. У них есть такой побочный эффект, как сушение слизистых.

Чтобы всего этого избежать, важно правильно подобрать уход. Некоторые компоненты, входящие в состав помады, зубной пасты или ополаскивателя, способны провоцировать раздражение или аллергию. Средства с ментолом, камфорой или ароматизаторами также могут сушить и раздражать слизистую.

Лучше всего использовать бальзам или вазелин. Химический состав последнего близок к белкам кожи, что помогает создавать защитный барьер. Наносить подобные средства нужно, в том числе и на ночь. А также за 15-20 минут до выхода. В мороз или ветер необходимо прикрывать шарфом нижнюю часть лица. А в помещении с сухим воздухом желательно использовать увлажнитель, который поможет поддерживать уровень влажности на оптимальных для кожи 50-60%.

Облизывать или сдирать кожу с губ опасно. Это травмирует и без того поврежденный эпителий и может провоцировать присоединение инфекции. Также в это время года нужно пить достаточное количество жидкости.

Однако, если даже при соблюдении всех рекомендаций губы все равно сухие и потрескавшиеся, то необходимо обратиться к дерматологу.

«Эти симптомы говорят о возможном хейлите (воспалении губ), аллергической реакции или дефицита витаминов. Эти состояния требуют специфического лечения, а не просто применения косметических средств», — уточнила врач-эндокринолог Елена Киселева.

Ранее дерматолог рассказал, почему даже при соблюдении правил гигиены, тело некоторых людей имеет неприятный запах. Это может быть связано с особенностями организма конкретного человека или быть симптомом заболевания.

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