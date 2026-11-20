DM: мужчина нашел по переписке невесту, с которой общается через переводчик

Фото: 5-tv.ru

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Он годами пытался встретить женщину, которой были бы интересны не его деньги, а его личность.

К 45 годам американец Майк Лирд почти потерял надежду встретить женщину, с которой сможет построить серьезные отношения. Попытки устроить личную жизнь на родине приносили ему все больше разочарований. Мужчине казалось, что потенциальных партнерш больше интересует его финансовое положение, чем он сам. Однако неожиданное решение искать любовь за границей изменило его жизнь. Об этом сообщает Daily Mail.

Майк обратился к международным знакомствам, которые нередко называют поиском «невест по переписке». Такой формат позволяет мужчинам и женщинам из разных стран знакомиться, общаться на расстоянии и пытаться построить отношения, даже если они не говорят на одном языке.

Разочаровался в свиданиях после 45 лет

По словам Лирда, с возрастом поиск партнерши становился для него все сложнее. Он хотел встретить женщину, заинтересованную в нем самом, но постепенно разуверился в привычных способах знакомства.

Особенно его расстраивало ощущение, что при выборе партнера большое значение имеют деньги. В какой-то момент мужчина решил изменить сам подход к поиску любви. Вместо того чтобы продолжать знакомиться исключительно на родине, он обратил внимание на международные знакомства.

Так перед ним открылась возможность общаться с женщинами из других стран.

Любовь без общего языка

Самой необычной частью новой истории Лирда стал языковой барьер. Мужчина и его избранница общаются через переводчик. Несмотря на отсутствие общего языка, Майк утверждает, что чувствует себя счастливее, чем прежде.

Для него эти отношения стали доказательством того, что после 45 лет не обязательно отказываться от надежды устроить личную жизнь.

История Лирда показывает прежде всего его личный опыт: мужчина нашел подходящий ему способ знакомства после того, как разочаровался в предыдущих попытках.

Что такое «невесты по переписке»

Несмотря на необычное название, сегодня речь обычно идет не о бумажных письмах, а о знакомстве через интернет и международные брачные сервисы. Такие платформы позволяют людям искать партнера за пределами своей страны. Для общения могут использоваться сообщения, видеозвонки и автоматический перевод.

Однако международные знакомства требуют осторожности. Как и на обычных сайтах знакомств, там могут встречаться недобросовестные пользователи.

Поэтому специалисты по цифровой безопасности рекомендуют не переводить деньги малознакомым людям, проверять информацию о собеседнике и не торопиться с серьезными обязательствами.

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