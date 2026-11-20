Live Science: физики усомнились в существовании пространства и времени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Черные дыры могут оказаться ключами к одной из главных загадок Вселенной.

Пространство и время могут оказаться не фундаментальными свойствами Вселенной, а результатом процессов, которые современная наука пока не способна полностью объяснить. К такой гипотезе обращается все больше физиков, пытающихся понять истинное устройство реальности. Об этом сообщает Live Science.

Исследователи предполагают, что привычный нам мир может возникать из более глубокой структуры, в основе которой лежат квантовые процессы и информация.

Подсказки ученые ищут в черных дырах, работе квантовых компьютеров и экспериментах со сверхточными лазерами.

Почему ученые сомневаются в существовании пространства и времени

Человек воспринимает пространство и время как нечто само собой разумеющееся. Мы можем измерить расстояние между городами, определить продолжительность дня и наблюдать, как движутся планеты. Но физики до сих пор не могут ответить на один из самых сложных вопросов: откуда вообще взялись пространство и время?

Проблема связана с двумя важнейшими научными теориями:

Первая — общая теория относительности Альберта Эйнштейна. Она объясняет гравитацию и движение крупных объектов, включая звезды, планеты и галактики.

Вторая — квантовая механика, которая описывает поведение мельчайших частиц.

По отдельности обе теории прекрасно работают. Но когда ученые пытаются объединить их, возникают противоречия. Особенно заметными они становятся при изучении черных дыр и первых мгновений после Большого взрыва.

Некоторые исследователи предполагают, что причина может скрываться в самом представлении о пространстве и времени.

«Можно построить пространство на основе теории, в которой пространства нет», — объяснил профессор Манчестерского университета Джефф Форшоу.

Может ли Вселенная состоять из невидимых частиц

Чтобы объяснить необычную идею, физики предлагают представить обычный стакан воды. На первый взгляд вода выглядит как непрерывная жидкость. Однако на самом деле она состоит из отдельных молекул, которые невозможно различить невооруженным глазом.

Пространство может быть устроено похожим образом. Мы воспринимаем его как единое целое только потому, что не способны рассмотреть его мельчайшие составляющие.

По этой гипотезе, на определенном уровне реальности привычное пространство перестает существовать в знакомом нам виде. Вместо него может находиться структура, из которой пространство возникает при взаимодействии множества элементов.

Черные дыры могут скрывать ответ на главную загадку

Особое внимание исследователи уделяют черным дырам. Эти объекты обладают настолько сильной гравитацией, что даже свет не может покинуть область за их границей.

Согласно теории Эйнштейна, в центре черной дыры возникают условия, при которых привычные физические расчеты перестают давать осмысленное описание происходящего.

Еще в XX веке физики Стивен Хокинг и Якоб Бекенштейн установили важную связь между черными дырами, температурой и количеством информации.

Это породило неожиданное предположение: если черная дыра обладает свойствами, которые обычно возникают из движения множества мельчайших частиц, то и само пространство-время может иметь скрытую внутреннюю структуру.

Но что именно ее образует, ученым неизвестно. Возможно, речь идет не о частицах в привычном смысле, а о связях между элементами квантовой информации.

Неужели мы живем внутри огромной голограммы?

Еще одна теория предполагает, что трехмерный мир может быть связан с информацией, записанной в пространстве с меньшим числом измерений. Эта идея получила название голографического принципа.

Для объяснения физики приводят пример компьютерной игры. На экране человек видит объемный мир: здания, дороги, персонажей и движение. Но вся эта картина создается благодаря информации, которая хранится в компьютере.

По некоторым математическим моделям, пространство нашей Вселенной тоже может возникать из информации, устроенной совсем иначе, чем наблюдаемый мир.

Профессор Университета Британской Колумбии Марк Ван Раамсдонк предполагает, что важную роль в возникновении пространства могут играть связи между квантовыми частицами.

Как физики собираются проверить невероятную гипотезу

Еще недавно казалось, что проверить подобные предположения практически невозможно. Для этого потребовались бы условия, которые современные ускорители частиц не способны создать. Однако теперь исследователи разрабатывают другие способы.

Один из них связан со сверхточными лазерами. С их помощью ученые ищут мельчайшие колебания, которые могли бы указывать на неизвестную структуру пространства.

Другой подход предполагает использование квантовых компьютеров. В 2022 году исследователи при помощи процессора Sycamore воспроизвели поведение простой математической модели, напоминающей червоточину — гипотетический проход между удаленными областями пространства. При этом настоящую червоточину ученые не создавали.

В 2026 году исследователи провели еще один эксперимент с квантовым компьютером IonQ Forte. Они изменяли связи между квантовыми элементами и наблюдали, как в математической модели меняется соответствующая им геометрия.

Что произойдет, если пространство и время окажутся иллюзией

Даже если гипотеза подтвердится, это не означает, что часы перестанут идти, а расстояния между предметами исчезнут. Пространство и время продолжат существовать в том виде, в котором мы их наблюдаем.

Изменится лишь научное объяснение их происхождения. Подобно тому как вода остается жидкой, несмотря на существование отдельных молекул, наш мир может сохранять привычные свойства, даже если на более глубоком уровне действуют другие законы.

Главная задача ученых — выяснить, что именно лежит в основе этой структуры и каким образом из нее возникает знакомая нам реальность. Пока физики располагают лишь математическими моделями и первыми экспериментальными подходами.

Но если исследователям удастся найти убедительные доказательства, это может кардинально изменить представления человечества о происхождении и устройстве Вселенной.

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