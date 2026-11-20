Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Никто из пассажиров не вмешался.

Двое мужчин из Афганистана изнасиловали 14-летнюю девочку с аутизмом прямо в вагоне переполненного состава. Злоумышленники прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, однако власти теперь не знают, как выслать их обратно. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Судебный процесс завершился вынесением обвинительного вердикта присяжных в Королевском суде Лондона.

Подсудимыми по делу проходили 25-летний Барьялай Рахими и 29-летний Миребадурахман Садат. Следствие установило, что оба фигуранта перебрались через Ла-Манш в 2023 году.

Рахими к моменту совершения преступления подал прошение о предоставлении убежища и ожидал решения, а Садат уже успел получить от британских властей разрешение на пребывание в стране. Оно давало ему законное право жить на территории королевства.

Нападение на глазах у безучастных пассажиров

Преступление произошло 5 февраля. Осужденные приметили 14-летнюю девочку, страдающую расстройством аутистического спектра и сбежавшую из дома, на станции Стурри в сельской местности графства Кент. Мужчины подошли к ребенку, после чего целенаправленно последовали за ней в вагон пригородного поезда, следовавшего в Лондон.

В материалах судебного дела указано, что Рахими и Садат заранее договорились между собой и по очереди совершали насильственные действия над беззащитным подростком. Рахими первым начал приставать к школьнице. Затем он завел ее в туалетную кабину железнодорожного состава и изнасиловал.

Через некоторое время мужчина вернулся на свое место, а его сообщник Садат направился к девочке и подверг ее повторному длительному сексуальному насилию.

Камеры внутреннего видеонаблюдения зафиксировали, как мужчины поочередно перемещались по вагону, оставляя школьницу наедине друг с другом. Никто из находившихся рядом граждан не попытался вмешаться в происходящее и защитить ребенка.

Во время допроса пострадавшая рассказала полицейским о реакции окружающих.

«Никто толком не смотрел на нас — все просто сидели в своих телефонах», — ответила она на вопрос следователей.

Девочка также отметила, что Рахими лишь рассмеялся, когда она назвала ему свой возраст.

Показания потерпевшей и задержание

Записи допроса потерпевшей были представлены в зале суда во время двухнедельного разбирательства. Подросток подробно объяснила, почему не могла дать отпор взрослым мужчинам.

Ребенок признался, что еще на перроне Рахими, представившийся именем «Сандин», пытался увести ее в безлюдное место и насильно поцеловал. Девочка рассказала, что замерла от страха.

«Он стоял надо мной, и я пыталась сказать нет. Мне показалось, что поцелуй — это уже слишком», - отметила она.

Окончательное наказание Рахими и Садату назначат 18 декабря 2026 года. Следователи подчеркнули, что мужчины сознательно выбрали девочку, которая путешествовала одна и находилась в уязвимом положении.

Детектив транспортной полиции отметила мужество пострадавшей, сумевшей рассказать о преступлении и дать показания в суде. По ее словам, именно свидетельства подростка помогли установить личности нападавших и добиться обвинительного вердикта.

«Они знали ее возраст, понимали, что она уязвима, и слышали, как она говорила „нет“. Но ничто из этого их не остановило», — подчеркнула детектив.

Теперь мужчинам предстоит услышать решение суда о сроках заключения 18 декабря. После этого британские власти намерены добиваться их высылки из страны.

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