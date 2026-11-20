Фото: www.globallookpress.com/Regina Wagner/Geisler-Fotopress

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Они познакомились еще подростками, пережили несколько расставаний и все-таки сыграли свадьбу. Но даже долгие годы вместе не смогли их примирить

Певица Майли Сайрус, чей первый брак с актером Лиамом Хемсвортом закончился громким разводом, снова собирается замуж. По данным Daily Mail, уже в ближайшие выходные, 21–22 ноября, может состояться церемония.

Для Майли это будет второй брак. Первый, с Хемсвортом, продлился меньше года, хотя история их любви растянулась на целое десятилетие. Певица неоднократно признавалась, что расставание далось ей непросто. После развода она пыталась начать жизнь заново и даже посвятила переживаниям несколько песен.

Любовь как в кино: с чего начинался роман Майли и Лиама

Впервые Майли Сайрус и Лиам Хемсворт встретились в 2009 году на съемках романтической драмы «Последняя песня». Певице тогда было всего 16 лет, а актеру — 19. По сюжету их герои влюблялись друг в друга. Вскоре экранные чувства переросли в настоящий роман.

Молодые знаменитости быстро стали одной из самых обсуждаемых пар Голливуда. Они появлялись вместе на красных дорожках, путешествовали и не скрывали нежности друг к другу. Однако отношения с самого начала складывались непросто.

Влюбленные то расставались, то снова сходились. В 2012 году Хемсворт сделал Майли предложение, подарив кольцо с бриллиантом. Казалось, дело идет к свадьбе. Но уже в сентябре 2013 года стало известно о разрыве помолвки.

Следующие несколько лет звезды пытались строить личную жизнь отдельно друг от друга. Тем не менее окончательно отпустить прошлое им не удалось.

В 2016 году Сайрус и Хемсворт возобновили отношения. Позднее певица снова начала носить помолвочное кольцо. Поклонники надеялись, что после нескольких болезненных расставаний пара наконец сможет создать крепкую семью.

Потеряли дом, но решили пожениться

Осенью 2018 года влюбленные столкнулись с серьезным испытанием. Во время масштабных лесных пожаров в Калифорнии сгорел их дом в Малибу. Вместе с особняком огонь уничтожил множество личных вещей, фотографий и памятных предметов.

Позднее Майли рассказывала, что потеря дома сильно повлияла на ее решение выйти замуж. По словам певицы, после пожара она отчаянно пыталась сохранить хотя бы что-то из прежней жизни. И отношения с Лиамом стали для нее символом той семьи, которую они строили.

В декабре 2018 года Сайрус и Хемсворт тайно поженились в Теннесси. Вместо роскошной голливудской свадьбы они устроили скромную церемонию в кругу близких. Невеста выбрала белое платье, а жених — классический костюм. Снимки с торжества быстро разошлись по социальным сетям.

Казалось, у истории, начавшейся почти десять лет назад, наконец появился счастливый финал. Но уже через несколько месяцев семейная жизнь начала рушиться.

«Слишком много конфликтов»: почему распался брак

В августе 2019 года, спустя всего восемь месяцев после свадьбы, представители Майли и Лиама объявили об их расставании. Новость стала неожиданностью для поклонников, которые еще недавно наблюдали за счастливыми молодоженами.

Вскоре в прессе появились фотографии певицы, целующейся с блогером Кейтлин Картер* во время отдыха в Италии. Снимки спровоцировали слухи об изменах, однако Сайрус публично отрицала, что неверность стала причиной распада брака.

Позднее она призналась, что отношения с Хемсвортом были гораздо сложнее, чем казалось со стороны. В интервью радиоведущему Говарду Стерну артистка объяснила, что в их совместной жизни постоянно возникали конфликты.

«Когда я прихожу домой, я хочу чувствовать себя спокойно рядом с кем-то. Мне не нужны драма и ссоры», — говорила Майли.

При этом певица не скрывала, что продолжала любить бывшего мужа даже после разрыва. Она признавалась, что в отношениях с Лиамом было много хорошего, а чувства к нему не исчезли в один момент. Однако одной любви, как выяснилось, оказалось недостаточно.

Официально развод завершился в январе 2020 года. Так закончилась история, которая началась с подростковой влюбленности, пережила несколько разрывов и примирений, а затем превратилась в один из самых обсуждаемых браков Голливуда.

«Я могу купить себе цветы»: как Майли отвечала на разбитое сердце

После развода Сайрус сосредоточилась на музыке. В 2020 году она выпустила песню Midnight Sky, в которой пела о свободе и желании самостоятельно выбирать свой путь. А в январе 2023-го представила композицию Flowers, ставшую одним из главных хитов ее карьеры.

Песня рассказывает о женщине, которая больше не ждет заботы от возлюбленного: она сама может купить себе цветы, пригласить себя на танец и подарить себе любовь. Поклонники сразу связали композицию с разводом Майли и Лиама.

Особое внимание привлекла дата выхода — 13 января, день рождения Хемсворта. В социальных сетях начали искать скрытые намеки на бывшего мужа певицы. Пользователи обсуждали текст, клип и даже одежду, выбранную артисткой для съемок.

Однако сама Сайрус не подтверждала большинство подобных догадок. Для нее песня стала прежде всего историей о самостоятельности и умении справляться с потерями.

Впоследствии Flowers принесла артистке первые премии «Грэмми», а поклонники увидели в ее успехе символ нового этапа жизни после тяжелого развода.

Новая любовь началась со свидания вслепую

Пока публика продолжала обсуждать прошлый брак Майли, в ее жизни появился другой мужчина. В 2021 году певица познакомилась с барабанщиком рок-группы Liily Максом Морандо. Их первая встреча оказалась свиданием вслепую, хотя, по словам Сайрус, для самого Макса ее личность секретом не была.

«Для меня это было свидание вслепую, а для него — не совсем. Я подумала: худшее, что может случиться, — я просто уйду», — рассказывала артистка британскому Vogue.

Но встреча прошла удачно. В отличие от отношений с Хемсвортом, роман с Морандо певица старалась оберегать от лишнего внимания.

Влюбленные редко делились совместными фотографиями, не устраивали публичных выяснений отношений и предпочитали проводить время вдали от камер. При этом у них нашлось немало общих интересов. Макс не только выступает как барабанщик, но и пишет музыку. Он участвовал в работе над творческими проектами Сайрус.

Со временем отношения стали серьезнее. В декабре 2025 года появилась информация об их помолвке. Певицу заметили с крупным кольцом на безымянном пальце во время премьеры фильма «Аватар: Пламя и пепел».

Позднее помолвку подтвердили.

Вторая свадьба: Майли готова снова сказать «да»

Теперь, спустя почти семь лет после расставания с Лиамом, Майли может вновь стать замужней женщиной. По сведениям Daily Mail, ее свадьба с Максом Морандо состоится уже в ближайшие выходные в Южной Калифорнии.

Подробности церемонии пока неизвестны. Судя по тому, как пара оберегает личную жизнь, торжество может пройти без большого числа гостей и представителей прессы.

Слухи о скором бракосочетании усилились после недавнего выступления Сайрус в Hollywood Bowl. Тогда певица пригласила жениха на сцену, и вместе они исполнили песню Let's Get Married — «Давай поженимся».

Поклонники теперь предполагают, что это был намек на предстоящую свадьбу. При этом представители звезд официально не подтвердили дату торжества.

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