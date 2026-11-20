Фото: www.globallookpress.com/ Dmitry Golubovich

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В тяжелый для мальчика момент актриса находилась далеко от семьи.

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала о тревожных часах, которые пережила из-за внезапных проблем со здоровьем у 11-летнего сына Максима. Об этом пишет 7Дней.ru.

Актриса находилась в Липецке, когда узнала о госпитализации мальчика. Вернуться домой быстро она не могла: аэропорт был закрыт, а расстояние до семьи составляло около 600 километров.

«Сердце вырывалось из груди. У Максима срочная операция, а я в Липецке, где аэропорт закрыт, и между нами 600 километров», — призналась Кожевникова.

Мальчику потребовалось хирургическое вмешательство в Тушинской детской больнице. Операция прошла успешно. Медикам пришлось учитывать особенность организма Максима — у него оказался подпеченочный аппендикс.

Кожевникова поблагодарила врачей за профессионализм и помощь сыну. Сейчас актриса уже находится рядом с мальчиком. По словам Марии, несмотря на сложившуюся ситуацию, Максим вел себя очень спокойно и собранно.

«Врач сказал, что обычно дети плачут перед операцией. А Макс был максимально собран», — рассказала актриса.

Мария Кожевникова с 2013 года состоит в отношенниях с предпринимателем Евгением Васильевым. У них четверо сыновей: Иван, Максим, Василий и Александр.

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