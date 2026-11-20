Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Также в городе сильно повреждены три магистральных моста, которые используются ВСУ.

В результате ответного удара армии России по Украине, в Киеве начались проблемы с водоснабжением. Об этом сообщила пресс-служба коммунальной компании «Киевводоканал».

«Были повреждены объекты „Киевводоканала“ <…> возникли перебои в водоснабжении столицы», — проинформировала организация.

Там также уточнили, что неполадки с водоснабжением зафиксированы в Печерском районе Киева.

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов ВС России были повреждены три магистральных моста Киева: Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. Часть из них полностью перекрыта, на других введены ограничения по передвижению.

Кроме того, по всей Украине из графика выбились почти 100 поездов. В некоторых случаях транспорт задерживается более чем на десять часов.

Эти магистральные мосты используются ВСУ. Вывод их из строя усложняет логистику противника.

Удары, которые армия России нанесла по Украине в ночь на 20 ноября, стали ответом на атаки киевского режима на Крымский мост. То, что эти действия ВСУ не останутся без последствий, заявил президент РФ Владимир Путин. Он пообещал, что наша страна не просто предпримет ответные меры, а нанесет более болезненный удар.

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