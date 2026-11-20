Фото: ВКонтакте/Герберт Моралес

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Музыканту, чей отец был соратником Че Гевары, через два дня должно было исполниться 65 лет.

Основатель и лидер группы Jah Division Герберт Моралес умер в возрасте 64 лет. О смерти музыканта сообщила его дочь Мила в профиле в социальной сети.

«Человек-легенда, человек-эпоха, человек, стоявший у истоков регги-культуры в России», — написала Мила о своем отце.

По ее словам, он оставил после себя не просто музыку, а целую культуру, философию и огромный след в истории.

Похороны Герберта Моралеса состоятся 22 ноября. В этот день ему должно было исполниться 65 лет.

Несколько лет назад Герберт Моралес переехал из России в Израиль. Там он и будет похоронен.

Музыкант родился 22 ноября 1961 года в Москве. Его отец Леопольдо Моралес был кубинским революционером и соратником Че Гевары. В конце 1980-х Герберт основал Jah Division. Группа стала одной из первых в России, кто играл регги.

Регги появился на Ямайке в конце 1960-х годов. Он вырос из ска, быстрой музыки с яркими духовыми партиями, и рокстеди, более медленного и мягкого ритма. На регги также повлияли африканская музыка, американский ритм-н-блюз и менто, традиционная народная музыка Ямайки. В начале 1970-х годов жанр стал популярен за пределами острова. Среди самых известных исполнителей регги — Боб Марли, Питер Тош, Джимми Клифф и Деннис Браун.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.