Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Из-за перебоев с водой и канализацией киевляне могут лишиться привычных удобств.

В Киеве могут появиться уличные туалеты по деревенскому образцу на случай перебоев с водоснабжением и канализацией предстоящей зимой. С таким предложением выступил глава Деснянского района Киева Максим Бахматов в интервью РБК-Украина.

«Чтобы сохранить город и район, нужно строить сеть уличных туалетов, как в деревнях», — заявил Бахматов.

Перебои с электроснабжением грозят остановкой насосов, обеспечивающих работу канализации. При одновременном отключении воды жители Киева могут лишиться возможности пользоваться обычными туалетами.

При этом чиновник раскритиковал ранее озвученный мэром Виталием Кличко проект установки биотуалетов. По его мнению, проблему они не решат, и единственный выход — полноценные выгребные ямы.

Как отметил Бахматов, на весь Киев приходится лишь около 300 биотуалетов, тогда как только в Деснянском районе проживают около 300 тысяч человек — на всех попросту не хватит.

«Это яма, которую можно облагородить, установить септик или специальные емкости, сверху поставить небольшой домик», — объяснил чиновник.

Идею выкопать в Киеве выгребные ямы Бахматов озвучил не в первый раз — ранее на совещании в горсовете 8 ноября он уже предупредил, что рано или поздно «весь Киев будет копать туалеты».

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