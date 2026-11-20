Минпросвещения: менять иностранные игрушки на отечественные в детсадах не будут

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Сейчас активно идет работа над обновлением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Иностранные игрушки не будут массово убирать из российских детских садов. Речь идет не о разовой замене продукции, а о создании условий для выбора качественных и безопасных игрушек отечественного производства. Об этом Газета.ру сообщили в Минпросвещения.

В ведомстве подчеркнули, что детским садам не будут предписывать отказываться от зарубежных товаров и переходить исключительно на матрешек и неваляшек.

«Задача Министерства — не „убрать иностранные игрушки и внедрить наших матрешек и неваляшек“, а создать условия, при которых у детских садов, родителей и отечественной индустрии есть полноценный выбор качественных, содержательных и безопасных игр и игрушек, основанных на российских традициях, истории и культуре», — сообщили в Минпросвещения.

Как уточнили в министерстве, конкретный набор игрушек в каждом дошкольном учреждении по-прежнему определяют образовательная организация и педагоги в рамках законодательства. При этом особое внимание предлагается уделять продукции, которая обладает воспитательным потенциалом.

Новые стандарты дошкольного образования

Минпросвещения вместе с экспертами работает над обновлением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Большинство специалистов, участвовавших в подготовке предложений, поддержали идею единого перечня средств обучения и воспитания, который будет действовать во всех детских садах.

В него планируют включить игры и материалы с учетом возраста и направления развития ребенка. Речь идет о дидактических пособиях, предметах для сюжетно-ролевых игр, наборах для физической активности и атрибутах народных подвижных игр.

При этом перечень не станет закрытым списком, которому детские сады обязаны следовать без отступлений. В ведомстве подчеркнули, что он будет определять необходимый минимум, а образовательные учреждения смогут дополнять среду с учетом собственных программ и интересов детей.

Отдельно в Минпросвещения отметили, что выбор игрушки должен определяться прежде всего ее качеством и интересом ребенка, а не административным решением.

В системе образования 2026 год объявлен Годом дошкольного образования. Одним из направлений этой работы в Минпросвещения назвали создание условий для использования в детских садах отечественной, качественной и безопасной игровой продукции.

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