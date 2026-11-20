Майли Сайрус готовится выйти замуж за музыканта Макса Морандо
Фото: © Getty Images
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
О помолвке пары стало известно в декабре прошлого года.
Американская певица Майли Сайрус и ее жених, музыкант Макс Морандо могут сыграть свадьбу уже в эти выходные в Южной Калифорнии. Об этом сообщает TMZ.
По данным издания, пара активно готовится к церемонии, однако подробности предстоящего торжества пока не раскрываются.
По информации издания, намек на скорую свадьбу Сайрус оставила еще месяц назад. Во время выступления в Hollywood Bowl певица пригласила Морандо на сцену, где они вместе исполнили песню Let's Get Married, название которой переводится как «Давай поженимся».
О помолвке пары стало известно в декабре прошлого года. Позднее Сайрус призналась, что предложение руки и сердца оказалось для нее неожиданностью.
История отношений певицы и музыканта началась со свидания вслепую. Об этом Сайрус с юмором рассказывала в интервью Vogue в 2023 году. Впервые официально о романе стало известно в ноябре 2021 года, когда артисты опубликовали совместную фотографию.
Для Майли Сайрус это будет второй брак. В 2018 году она вышла замуж за актера Лиама Хемсворта, однако супруги расстались менее чем через год.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.