Звезда сериала «Зимородок» Эмре Алтуг запел на русском языке с Розой Зергерли

Фото: Instagram*/rozazergerli

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актер и певец записал дуэт с артисткой из Азербайджана Розой Зергерли.

Азербайджанская певица Роза Зергерли и ее турецкий коллега Эмре Алтуг выпустили совместную песню. Об этом артистка рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Неожиданная коллаборация — Роза Зергерли и Эмре Алтуг объединяются в романтическом дуэте», — подписала артистка пост с нарезкой кадров из клипа на их общую песню.

Интересно, что, несмотря на то, что исполнительница из Азербайджана, а ее партнер из Турции, пели Зергерли и Алтуг на русском языке. Этот факт не остался незамеченным поклонниками музыкантов.

«Один язык объединяет многие народы. Круто! Песню и правда красиво исполнили»;

«Ради дуэта с Розой Зергерли Эмре Алтуг научился петь на русском языке. Браво»;

«Кто бы мог подумать, что Эмре Алтуг будет петь по-русски», — писали интернет-пользователи на разных языках.

Эмре Алтуг известен российскому зрителю по роли в сериале «Зимородок».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ