Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Произошло все у торгового центра «Юбилейный», где мальчик гулял с друзьями.

В Дзержинске 12-летний мальчик получил химические ожоги обоих глаз после взрыва фильтра от противогаза. По данным 5-tv.ru, это произошло 15 ноября, когда школьник гулял с друзьями возле торгового центра «Юбилейный».

Один из приятелей показал фильтр и заявил, что при добавлении воды тот взорвется. Мальчик решил проверить его слова. После этого вещество внутри фильтра взорвалось.

У ребенка диагностировали химические ожоги роговицы и конъюнктивального мешка обоих глаз второй и третьей степени. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Что находится внутри фильтра

Внутри фильтрующе-поглощающей коробки (ФПК) противогаза обычно два основных слоя:

Противоаэрозольный фильтр (ПАФ). Это плотная сетка из волокнистых материалов, например, целлюлозы с добавлением асбеста, которая механически задерживает твердые частицы: дым, туман, бактериальные аэрозоли.

Шихта или поглотитель. Это слой активированного угля, который поглощает пары и газы за счет нескольких процессов: Адсорбция — физическое поглощение молекул вредных веществ поверхностью угля под действием сил межмолекулярного притяжения.

Хемосорбция — химическая реакция, при которой вредное вещество вступает в реакцию с химически активными веществами, нанесенными на уголь. Часто это щелочные соединения.

Катализ — ускорение химических реакций, например, окисления, на поверхности специальных катализаторов, нанесенных на уголь (оксиды меди, серебра, хрома).

В качестве катализаторов могут использоваться, например, соединения шестивалентного хрома (Cr(VI)), которые ускоряют окисление синильной кислоты (HCN) до безвредных углекислого газа и азота, при этом сам хром восстанавливается до менее опасного трёхвалентного состояния.

Почему нельзя пить из фильтра

Основная причина, по которой нельзя пить из противогаза, — риск отравления. Вода или любая другая жидкость, попадая в ФПК, нарушает ее работу.

Что происходит при контакте воды с компонентами фильтра?

Вода может вступить в химическую реакцию с веществами, которые специально добавлены в шихту для нейтрализации конкретных ядов. Например, в старых моделях фильтров присутствовал аммиак (NH₃) как восстановитель, а в некоторых военных фильтрах использовался хром в степени окисления +6 (Cr(VI)) в качестве окислителя. При контакте с водой эти вещества могут начать бурно реагировать, что приведет к выделению газов или даже к самовоспламенению или взрыву.

Кроме того, вода может вызвать коррозию металлических элементов корпуса фильтра или соединительных элементов, что нарушит герметичность всей системы.

Что делать вместо питья

Если возникла необходимость пить в условиях зараженной атмосферы, используйте специальное устройство для приема жидкости, которое конструктивно предусмотрено в некоторых моделях противогазов (например, в ГП-7В). Оно позволяет пить через маску, не нарушая ее герметичности и не подвергая себя риску отравления.

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