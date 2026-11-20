Фото: Telegram/Леонид Пасечник/glava_lnr_info

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Среди шести раненых — девочка 2018 года рождения, спасатели продолжают разбирать завалы.

В поселке Юбилейный в Луганске после ночной массированной атаки украинских беспилотников ВСУ произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами многоквартирного дома. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, мобильные огневые группы сбили большинство воздушных целей. Однако нескольким дронам удалось нанести удары по жилым многоквартирным домам.

Предварительно известно о трех погибших и шести раненых. Среди пострадавших — девочка 2018 года рождения. Одного человека спасатели извлекли из-под завалов. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Под обломками еще могут находиться люди. Спасательная операция продолжается, к работе привлечены все необходимые оперативные службы. Они помогают пострадавшим и ликвидируют последствия атаки.

Пасечник отметил, что держит ситуацию на контроле.

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