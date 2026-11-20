Фото: ИИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Уведомление о подозрительном поведении человека на дороге сможет приходить не только самому автомобилисту, но и его родственникам.

Обычная поездка за рулем в будущем может помочь заметить изменения когнитивных функций водителя. Японские автопроизводители вместе с фармацевтической компанией и другими организациями запатентовали технологию, которая анализирует поведение человека во время движения. Об этом пишет CarMoses.

Система должна разделять водителей на три группы: с показателями в пределах возрастной нормы, с умеренными когнитивными нарушениями и с признаками деменции. Для этого программа оценивает целый набор параметров, которые автомобиль способен получать во время обычной поездки.

Один из ключевых показателей — работа рулем. Водитель проезжает определенный участок дороги, а система фиксирует, насколько часто он корректирует положение руля при прохождении поворота. Чем больше быстрых небольших движений, тем выше соответствующий показатель.

При этом разработчики учитывают, что манера управления зависит от конкретной дорожной ситуации. Один и тот же водитель может по-разному проходить повороты различной формы. Поэтому система сопоставляет движения руля с условиями поездки — например, с типом перекрестка, наличием пешеходов, дождем или плотностью движения.

Что еще будет анализировать автомобиль

Одними движениями руля технология не ограничивается. В систему могут поступать данные о скорости, ускорении, использовании педалей газа и тормоза, а также о расстоянии до автомобиля впереди.

Дополнительными источниками информации могут стать камеры, микрофоны, радары и другие датчики. В том числе предполагается анализ выражения лица водителя и частоты его сердечных сокращений.

Некоторые необходимые устройства уже используются в современных машинах. Например, в новой Mazda CX-5 есть камера Driver Monitoring, отслеживающая лицо человека за рулем, а также система Driver Attention Alert, которая предупреждает об усталости и потере внимания.

При этом конкретная модель автомобиля, на которой запатентованную технологию планируют применять, в документе не указана.

Как система будет искать отклонения

Основой для разработки стали данные о водителях, чье состояние предварительно оценивали с помощью медицинских обследований, когнитивных тестов и сканирования мозга. Показатели нового пользователя система сможет сравнивать с этой базой.

Если результат окажется в определенном диапазоне между установленными порогами, программа может отнести водителя к группе умеренных когнитивных нарушений или деменции.

Однако у метода есть ограничения. На графиках, приведенных разработчиками, часть здоровых участников также попала в диапазон, соответствующий возможным нарушениям. Кроме того, отдельный анализ движений руля при некоторых дорожных условиях не позволял надежно различить группы водителей.

Авторы предполагают, что в дальнейшем оценка может учитывать одновременно несколько дорожных ситуаций и особенности поведения человека. При этом в патенте не приводятся точное число участников испытаний и показатели точности готовой системы.

Дополнительные сведения программа может получать со смартфона. В частности, анализироваться способны особенности речи, ответы человека на вопросы, темп ходьбы, длина шага и равномерность движений.

Однако одних данных телефона, возраста и пола оказалось недостаточно для надежного выявления умеренных когнитивных нарушений. Более заметный результат модель показывала после добавления информации о манере вождения.

Результат могут отправить родственникам

Главная особенность разработки заключается в том, что проверка должна проходить без отдельного медицинского тестирования. Система сможет собирать информацию во время обычных поездок и передавать полученный результат на смартфон.

Получателем может быть сам водитель либо связанный с ним человек, например родственник. Обработка данных и обновление модели также могут осуществляться через облачный сервис.

Идея подобной технологии появилась не впервые. Еще в 2020 году японский Национальный институт передовых промышленных наук и технологий и Университет Цукубы создали консорциум с участием автопроизводителей. Его целью было изучение возможности выявлять ранние признаки деменции по повседневному поведению человека за рулем.

Нынешняя разработка отличается конкретным способом оценки и составом совладельцев патента.

В Японии уже существует обязательная проверка когнитивных функций для водителей в возрасте от 75 лет при продлении прав. Если обследование показывает проблемы, человека направляют к врачу. Подтвержденная деменция может стать основанием для лишения водительского удостоверения.

При этом новая технология пока остается именно запатентованной разработкой. Приведенные создателями данные указывают, что одного параметра — например, частоты корректировок руля — недостаточно для точной оценки состояния человека. Поэтому речь идет о потенциальном инструменте раннего выявления изменений, а не о самостоятельной медицинской диагностике.

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