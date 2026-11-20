Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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О сближении народов и культур в том числе через кино ранее говорил президент России Владимир Путин.

Развивать туризм между Россией и Китаем может помочь кино! Во всяком случае, это одна из амбициозных задач, которую ставили перед собой создатели шпионского детектива «Черный шелк».

Новые детали съемок раскрыли в Москве. А накануне, подводя итоги саммита АТЭС в Шэньчжэне, о грядущей премьере говорил Владимир Путин.

На примере «Черного шелка» и «Красного шелка» президент подчеркнул: культурное сотрудничество помогает сближать народы и укреплять доверие между государствами.

Генеральный продюсер фильма Вадим Быркин рассказал, что многие участники группы из России выучили китайский язык. Даже сложные сцены снимали вживую. Построили пять масштабных декораций, в том числе корабль в реальную величину. Расширилась и география съемок.

«Мы учитываем не только то, как будет воспринято кино, но как еще продвинуть культуру друг друга, достопримечательности друг друга. Если у нас в „Красном шелке“ был Байкал, то сейчас у нас это Владивосток, это Санкт-Петербург. С китайской стороны это Шанхай тридцатых годов. Мы снимали его на студии „Хэнди-Энн“ Old Studios — крупнейшей в мире. И это горы Чжанцзяцзе, которые вы видели, которые Кэмерон использовал как прообраз в „Аватаре“. А мы там снимали по-настоящему», — сказал генеральный продюсер фильма «Черный шелк» Вадим Быркин.

«Черный шелк» — это совместный российско-китайский проект. Фильм готовится к выходу в прокат уже весной следующего года. Трейлер киноленты презентовали на саммите АТЭС.

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