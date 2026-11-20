Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Украину уже настигли первые последствия атаки на переправу.

После ударов ВСУ по Крымскому мосту Москва отказалась договариваться с Киевом об отмене взаимных ударов по инфраструктуре. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары, и хочу, чтобы все об этом знали», — подчеркнул российский лидер.

Почему Россия отказалась от прекращения огня

По словам Путина, ранее Москва рассматривала предложения Киева о введении режима тишины в Черном море и взаимном отказе от ударов по энергетическим и инфраструктурным объектам. Президент обсуждал эту возможность с членами Совета безопасности России и поручил дополнительно проработать вопрос.

Глава государства рассчитывал, что сторонам удастся прийти к определенным договоренностям. Однако после атак на Крымский мост российская позиция изменилась.

Путин предупредил, что Москва намерена ответить — причем, по его словам, последствия ответных действий окажутся для Киева значительно болезненнее, чем ущерб, причиненный переправе в Крыму.

Президент также подчеркнул, что Крымский мост является исключительно гражданским объектом. Он напомнил о своем поручении не использовать переправу для перевозки военной техники и боеприпасов. Кроме того, по его утверждению, через Крымский мост не возили нефть и нефтепродукты.

Взыскали в троекратном размере: «ответка» Киеву не заставила себя ждать

Уже спустя несколько часов после жесткого предупреждения Путина российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В ночь на 20 ноября повреждения получили сразу три моста через Днепр — Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Атака серьезно осложнила сообщение между двумя берегами Днепра и сделала невозможной переброску тяжелой военной техники и груза. Кличко призвал жителей Киева отказаться от поездок на личных автомобилях без крайней необходимости, а предприятия — по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу.

Три удара за неделю: что произошло на Крымском мосту

Крымский мост подвергся трем атакам в течение одной недели — 16, 17 и 19 ноября. После каждого происшествия движение транспорта по переправе временно ограничивали.

Первая атака произошла в ночь на 16 ноября. Минтранс России сообщил о приостановке автомобильного движения, информации о пострадавших не поступило.

В ночь на 17 ноября последовала новая атака. В результате были повреждены конструкции моста, движение автомобилей и поездов остановили. Позднее железнодорожное сообщение удалось возобновить.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как террористический акт и возбудил уголовное дело.

Третья атака произошла в ночь на 19 ноября. О ней в 01:35 сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По информации Минтранса, для удара использовались беспилотные летательные аппараты ВСУ.

Движение по железнодорожной части переправы вновь пришлось приостановить. Специалисты приступили к оценке повреждений, а власти начали организовывать альтернативные маршруты перевозки пассажиров.

Безопасность в приоритете: как восстанавливают движение через Керченский пролив

После ударов по Крымскому мосту в Керчи развернули оперативный штаб. К ликвидации последствий подключились профильные службы и региональные ведомства.

Сергей Аксенов заявил, что лично контролирует ситуацию, и призвал жителей ориентироваться исключительно на официальные сообщения.

Восстановление движения по мосту обсуждалось и на федеральном уровне. Президент России провел совещание с главой Минтранса Дмитрием Ядровым, а правительственная комиссия рассмотрела меры по оценке ущерба и организации строительных работ.

На период ограничений пассажирам предложили альтернативные способы передвижения. В частности, автомобилисты могли воспользоваться сухопутным маршрутом через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь и Джанкой.

Для перевозки пассажиров также было предусмотрено использование паромной переправы между Керчью и Таманью.

Российские власти сообщили, что приоритетом остается безопасность людей и восстановление устойчивого транспортного сообщения с Крымом.

Не готовы к диалогу: что Путин заявил об Украине на саммите АТЭС

Вопрос украинского урегулирования стал одной из тем пресс-конференции Владимира Путина после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер подчеркнул, что Москва по-прежнему допускает возможность политического урегулирования конфликта. По его словам, определенные компромиссные предложения уже обсуждались с американской стороной, в том числе во время переговоров в Анкоридже.

При этом Путин выразил мнение, что Киев и европейские страны пока не готовы к необходимым договоренностям.

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