Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Но не стоит думать, что человечество останется беззащитным перед бактериальными инфекциями.

Антибиотики скоро полностью утратят свою эффективность в борьбе с бактериальными инфекциями. Об этом изданию «ОСН» рассказал кардиолог, заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников.

«Антибиотики заканчивают свою эру. Я давно это говорю: все закончено. У нас нет шансов на новые антибиотики. <…> Предотвратить нельзя. Точка невозврата пройдена. Мы еще попользуемся ими какое-то время, может быть, на наш век хватит. Но это от силы лет десять», — отметил врач.

Он пояснил, что это проблема не новая. Антибиотикорезистентность, то есть устойчивость к этим веществам, появилась не сегодня. Однако эта способность становится все более распространенной. Чуть ли не каждый день появляются супербактерии — штамп обычной бактерии, который развил устойчивость к антибиотикам.

Например, есть не просто резистентный туберкулез, а новые микробактерии туберкулеза, на которые не действует ни один антибиотик, добавил медик. Резистентность встречается и у гонококка (возбудителя гонореи), кишечной палочки, менингококка, ацинетобактерии баумана и многих других.

При этом не стоит думать, что отказ от антибиотиков из-за их неэффективности отбросит медицину назад или оставит человека беззащитным перед бактериями, подчеркнул Мясников. Ученые уже ищут альтернативу. Например, внимание исследователей привлекают бактериофаги, так как они были до антибиотиков.

Эволюция происходит не только у бактерий. Тела людей со временем тоже меняются, приспосабливаясь к условиям окружающей среды. Ученые обнаружили признаки естественного отбора, которые затрагивают пищеварение, состав крови, цвет кожи и зрение.

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