В Киеве повреждены три моста и возникли перебои со светом

Фото, видео: www.globallookpress.com/MOD Russia; 5-tv.ru

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Это ответ на повреждения Крымского моста со стороны ВСУ.

Мощные взрывы целую ночь гремят на Украине и прежде всего — в Киеве. Местные чиновники заявили о нескольких сериях воздушных атак, а журналисты уточнили: их по меньшей мере 13.

Подсчеты попаданий и ущерба ведут спустя всего несколько часов после того, как президент России Владимир Путин, находясь в Китае, отметил: киевский режим ждет болезненный ответ за повреждение Крымского моста.

Утром в Минобороны России сообщили, массированный удар нанесли наземные установки, корабли и авиация.

Уже известно, что Подольско-Воскресенский мост через Днепр закрыт полностью, движение по Южному резко ограничили, а состояние Дарницкого только предстоит оценить. Предварительно, он серьезно поврежден.

Кроме того, в украинской столице возникли перебои со светом. Под атакой оказался и Кривой Рог в Днепропетровской области, где по инфраструктуре ВСУ ударили беспилотники.

Также известно о взрывах в Виннице, Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, а в Черном море подбиты суда с военными грузами.

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