В Канаде установили связь между чувством скуки в течение дня и качеством сна

Фото: www.globallookpress.com

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Казалось бы, после дня, полного безделья, заснуть должно быть проще. Однако исследование показало обратную закономерность.

Психологическое состояние человека напрямую влияет на восстановление организма во время ночного отдыха. Специалисты выяснили, почему трудности с поиском интересных занятий мешают полноценно высыпаться. Результаты работы опубликованы в научном журнале Personality and Individual Differences.

Канадские исследователи из Университета Ватерлоо провели работу, в которой детально изучили взаимосвязь между склонностью человека к скуке и нарушениями сна.

Специалисты пришли к выводу, что люди, которые регулярно испытывают скуку и с трудом концентрируются на повседневных делах, значительно хуже оценивают качество своего ночного отдыха. Эта закономерность сохранялась даже после того, как авторы проекта сделали поправку на уровень самоконтроля и общее психологическое благополучие участников.

Как проходило масштабное исследование канадских ученых

В исследовательском проекте приняли участие 565 человек. Специалисты разделили добровольцев на две независимые группы, чтобы тщательно проверить устойчивость полученных данных. В первую выборку вошли 256 респондентов, а во вторую включили еще 309 человек. Авторы провели два последовательных этапа тестирования, направленных на выявление скрытых психологических механизмов.

Все участники заполняли подробные опросники. Они оценивали выраженность скуки в повседневной жизни, параметры ночного отдыха и привычки перед отходом ко сну. Ученые фиксировали уровень самодисциплины и эмоциональное состояние каждого добровольца. Во второй группе авторы дополнительно измерили склонность к руминации. Под этим термином психологи понимают навязчивое мысленное пережевывание неприятных событий прошлого, обид или текущих проблем.

Особое внимание специалисты уделили так называемой прокрастинации сна. Это поведение выражается в намеренном откладывании момента отбоя без каких-либо объективных внешних причин. Кроме того, эксперты детально проанализировали гигиену ночного отдыха добровольцев, включая условия в спальне и вечерние ритуалы.

Влияние навязчивых мыслей и дефицита саморегуляции

Склонность часто скучать авторы научной работы связывают с нарушением процессов саморегуляции. Человек искренне хочет заняться полезным или увлекательным делом, но его мозг не может сделать шаг от намерения к конкретному действию.

Ранее подобные психологические барьеры рассматривали только в контексте поведенческих нарушений днем. Теперь стало ясно, что сбой затрагивает и ночной отдых.

Важным связующим звеном оказалась руминация. Непрерывный поток тревожных мыслей перед сном не позволяет нервной системе снизить активность и перейти в фазу покоя.

Вторая часть эксперимента подтвердила, что привычка прокручивать в голове негативные сценарии частично объясняет, почему скучающие люди хуже спят и чаще пренебрегают базовыми правилами гигиены сна.

Проблема вечерней прокрастинации и гаджетов

В ходе работы ученые проверили, насколько часто люди с выраженной скукой затягивают вечернее бодрствование. В двух группах исследователи зафиксировали разные показатели.

В первой выборке явной зависимости между скукой и откладыванием отбоя выявить не удалось. Однако во второй группе испытуемых такая взаимосвязь проявилась вполне отчетливо.

По этой причине вечернюю прокрастинацию нельзя назвать универсальной причиной недосыпа для каждого человека. При этом сама связь между частой скукой и низким качеством сна стабильно подтвердилась в обеих группах.

Дополнительным негативным фактором исследователи называют использование смартфонов, планшетов и компьютеров перед сном. Люди, которым не хватает ярких впечатлений, в конце дня пытаются восполнить этот дефицит бесконечным просмотром контента в интернете.

Яркий свет экранов и постоянный поток информации перевозбуждают нервную систему и нарушают циркадные ритмы. По данным Всемирной организации здравоохранения, хронические нарушения сна существенно повышают риск развития сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета и депрессивных расстройств.

Границы применимости полученных результатов

Авторы исследования обращают внимание на ряд объективных ограничений своей работы. Вся фактура собиралась на основе субъективных анкет и самоотчетов участников.

Ученые не использовали инструментальные методы фиксации фаз сна, такие как полисомнография. Кроме того, подавляющую часть добровольцев составили студенты университетов. По этой причине авторы предостерегают от автоматического переноса выводов на представителей старших возрастных категорий.

Специалисты не исключают и обратного процесса. Хронический недосып истощает ресурсы головного мозга, снижает выработку нейромедиаторов и провоцирует у человека апатию и постоянное ощущение скуки.

Ученые планируют продолжить работу, чтобы детальнее изучить биохимические механизмы регуляции сна и разработать практические рекомендации для людей с нарушениями ночного отдыха.

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