Фото, видео: Reuters/Lisi Niesner; 5-tv.ru

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Еврочиновники только спорят о деньгах для Украины и не могут договориться между собой.

В итоговой декларации так называемой «коалиции желающих» Украине пообещали еще больше оружия и денег. Вот только сумма в 90 миллиардов евро уже не устраивает Зеленского. На саммите в Германии спорили не только о деньгах, но также о роли Старого света в переговорном процессе.

Вот только выяснилось, что еврочиновники не могут договориться даже между собой. Насколько велики эти разногласия — увидел корреспондент «Известий» Виталий Чащухин. Он передает из Берлина.

Этот «общий сбор» в Берлине — не случайное совпадение. Сознательная попытка европейцев противостоять встрече трех супердержав. Особенно их задело, что Трамп назвал Путина другом. Самый едкий комментарий на этот счет — у польского премьера Туска.

Но достаточно того, что генсек НАТО понимает, почему важно поддерживать отношения с такими странами, как Россия, США и Китай.

«Не забывайте, Россия и США — крупные ядерные державы. Китай набирает силу как ядерная держава. Важно, чтобы лидеры встречались», — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Настолько европейцев напугал призрак новой Ялты и возможного передела мира без их участия, что пришлось проводить параллельный саммит — со своими историческими аллюзиями.

Мерц взялся одаривать всех осколками Берлинской стены. А сам заговорил с Москвой «голосом Рейгана».

«Давайте вместе искать дипломатические решения. Мы больше никогда не хотим жить в разделенной Европе. Мы хотим жить в свободе и мире — вместе с Украиной», — сказал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Казалось — ну, может быть, для этого сюда съезжается вся европейская рать? «Коалиция желающих, Зеленский? В борьбе за влияние на американцев позвали даже спецпосланников Трампа.

Но, похоже, опять решили брать не качеством, а количеством. Для общей берлинской фотографии едва уместились. На итоговой пресс-конференции выставили сразу шесть микрофонов.

И такая же какофония требований для завершения войны.

В Москву не поедут, встречаться готовы на нейтральной территории. Отправная точка — нынешняя линия соприкосновения. Киев при этом должжен сохранить возможность интеграции в ЕС. а Россия, конечно, может рассчитывать на поэтапное снятие санкций, но только по мере выполнения определенных условий.

Членство Украины в НАТО при этом остается в повестке, как и ее дальнейшая милитаризация.

«Украина станет страной с очень мощным вооружением и многочисленной армией, и с точки зрения нашей долгосрочной безопасности ее членство в НАТО было бы целесообразным», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Американцы выступили за осторожный подход. По их словам, с Москвой обсуждались более сдержанные гарантии безопасности для Киева по аналогии с Пятой статьей НАТО. Вот только Зеленский опять трактует их по-своему.

«Для меня статья 5 означает, что на вашей территории находятся силы стран-партнеров. Конечно, мы были бы рады, если бы наши американские партнеры, которым мы доверяем, разместили свои базы на Украине», — сказал Зеленский.

А что с безопасностью для самой России в таком случае? Еврокомиссия и дальше обещает накачивать Киев деньгами, британский премьер — оружием.

«Сегодня мы объявляем о передаче 1000 дальнобойных беспилотников британского производства, а также, в сотрудничестве с Норвегией, скоростных ударных катеров британской постройки», — сказал премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

И все это как будто бы наперекор Трампу, который на обратном пути из Китая все же вышел на связь с Берлином тоже — неожиданный звонок прямо с борта Air Force One.

По данным Politico, помимо всего прочего, отчитал союзников как раз за новые миллиарды Украине. С трамповской арифметикой солидарен и его зять Джаред Кушнер.

«Война — это ситуация с отрицательной суммой: в ней проигрывают все. Мир же — это ситуация с положительной суммой. Если удастся перенаправить ресурсы, которые сейчас уходят на закупку вооружений, — это будет замечательно», — сказал специальный посланник президента США Джаред Кушнер.

В прессе для берлинского саммита не жалеют эпитетов. Немецкая Welt окрестила его «коалицией беспомощных». The Independent описывает европейцев как «наблюдающих со стороны и отодвинутых на второй план». В то время как в Китае — действительно большая не по составу, а по способности влиять на мировой порядок тройка лидеров.

И главная интрига все та же: допустят ли европейцев к столу переговоров или их участие и дальше будет ограничиваться общими фотографиями и совместными заявлениями? И эта очередная берлинская демонстрация европейской самостоятельности на фоне Шэньчжэня — как попытка убедить самих себя в еще какой-то собственной значимости.

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