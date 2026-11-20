Формат приема у терапевта изменится в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Новые правила затронут запись к специалистам и оказание медицинской помощи на дому.

В России с 1 января 2027 года могут измениться правила работы терапевтов. Минздрав подготовил проект приказа. Инициатива предлагает прямо закрепить в порядке оказания терапевтической помощи применение телемедицинских технологий и возможность оснащения поликлиник приборами для дистанционного наблюдения за пациентами с гипертонией и диабетом. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Главное нововведение касается людей с хроническими заболеваниями. Если сейчас для контроля состояния им нередко приходится приходить на прием, то новые правила предусматривают возможность передавать некоторые показатели здоровья врачу удаленно.

Пока изменения находятся на стадии проекта. Если документ утвердят, новые нормы начнут действовать с 1 января 2027 года.

Кому разрешат наблюдаться у терапевта дистанционно

В первую очередь изменения коснутся пациентов с повышенным артериальным давлением и сахарным диабетом. Поликлиники смогут использовать специальные приборы, которые передают результаты измерений врачу на расстоянии.

Например, человеку с гипертонией не придется каждый раз идти на прием только для того, чтобы сообщить показатели давления. При наличии необходимого оборудования эти данные можно будет передавать дистанционно.

Похожий подход предусмотрен и для пациентов с диабетом, которым необходимо регулярно контролировать уровень сахара в крови. Врач сможет следить за изменениями показателей и при необходимости приглашать пациента на очный прием.

Дистанционное наблюдение назначает лечащий врач после очного приема и установления диагноза. Оно не заменяет все необходимые осмотры и обследования

Кроме того, проект не обязывает все поликлиники немедленно выдать пациентам электронные приборы. Их использование будет зависеть от организации дистанционного наблюдения и возможностей медицинского учреждения.

Как изменится запись к узким специалистам

Новые правила также уточняют, в каких случаях терапевт должен направить человека к другому врачу. Если заболевание протекает с осложнениями, диагноз вызывает сомнения или назначенное лечение не помогает, пациенту потребуется консультация профильного специалиста.

Например, при проблемах с сердцем терапевт может направить человека к кардиологу, а при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, — к эндокринологу.

После консультации пациент не обязательно должен будет постоянно посещать узкого специалиста. Дальнейшим лечением сможет заниматься терапевт, опираясь на рекомендации коллеги. При необходимости наблюдение продолжится дистанционно.

Если амбулаторное лечение не дает эффекта или необходимые обследования невозможно провести на месте, терапевт по согласованию с профильным специалистом направит пациента в другую медицинскую организацию для обследования или лечения, при необходимости — в стационар.

Врачи смогут чаще использовать помощь на дому

Отдельное внимание Минздрав уделил людям, которым трудно самостоятельно добраться до поликлиники.

Проект уточняет возможность оказания помощи по месту жительства пациента. Это касается в том числе случаев, когда человек заболел, у него обострилось хроническое заболевание или требуется повторный осмотр.

Также предусмотрена работа выездных медицинских бригад. Они смогут оказывать помощь жителям отдаленных населенных пунктов, в том числе там, где проживает много пожилых людей или сложно добраться до ближайшей больницы.

Медицинские бригады могут выезжать и для проведения профилактических мероприятий.

Что изменится в самих поликлиниках

Минздрав также предлагает пересмотреть требования к оборудованию терапевтических кабинетов, отделений и дневных стационаров. В частности, документ уточняет перечень необходимых медицинских приборов и предусматривает использование техники для дистанционной передачи показателей здоровья.

Стандарты организации работы врачей будут перенесены из прошлого приказа. По проекту на одного участкового терапевта рекомендуется 1700 взрослых пациентов, а для сельской местности предусмотрен отдельный норматив.

При этом в небольших или труднодоступных населенных пунктах терапевтические кабинеты смогут работать даже при недостаточном количестве прикрепленных жителей. Это позволит сохранять медицинскую помощь там, где открытие крупной поликлиники невозможно.

Нужно ли пациентам что-то делать с 1 января

Проект не содержит требований заново прикрепляться к поликлинике или менять лечащего врача.

Основные изменения касаются организации медицинской помощи, а не обязанности пациентов самостоятельно переходить на новые способы лечения.

Если дистанционное наблюдение будет доступно в конкретной поликлинике, о возможности его использования можно будет узнать у лечащего врача.

При этом важно учитывать, что документ пока не принят окончательно. Во время рассмотрения его положения могут измениться.

Главная цель инициативы — сделать наблюдение за пациентами с хроническими болезнями удобнее, а помощь терапевтов доступнее, в том числе для жителей отдаленных районов.

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