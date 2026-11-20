Фото: www.globallookpress.com/Jason Moore

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Масштабная операция началась благодаря бассет-хаунду, прибежавшему к людям.

В США в штате Нью-Йорк собака породы бассет-хаунд по кличке Бекки помогла спасти своего 69-летнего хозяина, страдающего деменцией. Об этом сообщает Syracuse со ссылкой на спасателей.

Прибежала одна и не переставала выть

Вечером 12 ноября, около девяти часов, бассет-хаунд Бекки появилась у служебного входа гостиницы на горнолыжном курорте Whiteface Mountain в городе Уилмингтон. Рядом с ней никого не было, а за собакой волочился поводок.

Один из работников сначала подумал, что животное просто убежало от хозяина. Однако сотрудник службы технического обслуживания Арт Лэтэм насторожился, когда заметил поводок и услышал, как ведет себя Бекки.

«Она все время выла и скулила», — рассказал мужчина.

Лэтэм попытался выяснить, откуда пришла собака. Он даже хотел, чтобы Бекки показала дорогу обратно, но ничего не получилось. Тогда сотрудник завел ее внутрь и связался с коллегами.

Выяснилось, что работники курорта хорошо знают и собаку, и ее владельца. У 69-летнего мужчины диагностирована деменция, из-за которой он уже не раз терялся. Сотрудники поняли, что пенсионер мог снова заблудиться, и сообщили в полицию.

Искали всю ночь с собаками и беспилотниками

Полицейские начали прочесывать окрестности курорта. Вскоре к ним присоединились лесные рейнджеры. Сначала поисками занимались четыре спасателя, а затем число участников операции увеличилось. Всего к работе привлекли 14 рейнджеров, четырех сотрудников полиции и авиацию.

Чтобы обследовать лес, использовали беспилотник и специально обученную собаку-ищейку. Ситуация осложнялась холодом. Ночью температура опустилась ниже нуля, а мужчина мог находиться в лесу без теплой одежды.

Спасатели также использовали данные мобильного телефона, пытаясь определить, в каком районе искать пропавшего. Тем временем Бекки оставалась в гостинице. Работники согрели ее, дали воды и присматривали за ней, пока продолжалась операция.

Нашли без обуви и перчаток: как спасли пенсионера

Развязка наступила утром 13 ноября. Около десяти часов охотник, находившийся в лесу неподалеку от поисковой группы, услышал крик. Он обнаружил пропавшего мужчину и сообщил спасателям, где тот находится.

Когда на место прибыл рейнджер Скотт Сабо, выяснилось, что пенсионер находится в труднодоступной местности. На нем не было ни обуви, ни перчаток. За ночь у мужчины сильно обморозились руки и ноги.

Состояние пострадавшего требовало срочной медицинской помощи, но быстро вынести его на носилках через лес не представлялось возможным. Поэтому спасатели решили использовать вертолет.

Рейнджера спустили к пострадавшему, после чего мужчину подняли на борт с помощью специальной лебедки. Пилот полиции доставил его в больницу.

Он мог не пережить еще одну ночь

Лесной рейнджер Чарли Фаутч признался, что возвращение Бекки к людям сыграло важную роль в спасении ее хозяина. По его словам, без собаки полицейские могли узнать об исчезновении мужчины гораздо позже.

«Если бы собака не появилась, исход определенно мог быть другим. Найти его было бы намного сложнее», — рассказал спасатель.

Фаутч добавил, что пенсионер мог не пережить еще одну ночь на морозе. Свою роль сыграли и сотрудники гостиницы, которые вовремя заметили странное поведение Бекки и поняли, что с ее хозяином что-то случилось. Позднее собаку воссоединили со спасенным мужчиной.

Арт Лэтэм, первым забивший тревогу, считает, что именно Бекки заслуживает особенной благодарности.

«Думаю, эту собаку нужно хвалить гораздо больше. Она хорошая собака», — сказал он.

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