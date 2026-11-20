У пассажирского самолета в США на взлете загорелся двигатель

Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka

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Неполадки заметили пилоты летевшего следом воздушного судна.

Пассажирский Airbus A319 оператора American Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Финикса в штате Аризона. До этого другой борт сообщил о пламени, которое вырывалось из турбины одного из двигателей. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24 и записи разговора экипажа с диспетчерами.

Неполадки заметили пилоты другого самолета, который взлетал следом за рейсом, American 3230. Они передали диспетчеру информацию о возгорании и возможной утечке жидкости.

«American 3230, вылетавший за вами борт SkyWest сообщил, что видел пламя, вырывающееся из одного из ваших двигателей, и, возможно, у вас что-то вытекает», — предупредил диспетчер экипаж.

В ответ командир Airbus A319 сообщил о проблемах с гидравлической системой и запросил разрешение вернуться в международный аэропорт Финикса. Во время переговоров пилот несколько раз подал сигнал бедствия «Mayday».

По словам командира воздушного судна, на борту находились 120 человек, а запас топлива составлял около 8,6 тонны.

Не все авиапроисшествия кончаются благополучно — ранее возле национального парка Гранд-Каньон в Аризоне три человека погибли в результате крушения самолета.

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