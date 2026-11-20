В Приморье женщина больше года избивала 10-летнюю дочь из-за плохих оценок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Мать угрожала ребенку ножом и удерживала за волосы.

В Приморье перед судом предстанет жительница Хасанского округа, которая систематически избивала свою десятилетнюю дочь из-за плохих оценок. Об этом сообщила местная прокуратура в мессенджере МАКС.

По данным следователей, девочка подвергалась жестокому отношению со стороны родительницы чуть больше года — с апреля 2025-го по июль 2026-го. Женщина была недовольна не только оценками дочери, но и ее поведением дома.

Обвиняемая удерживала дочь за волосы, размахивала ножом перед лицом девочки и угрожала лишить ее жизни, если та не исправится.

Школьницу забрали из семьи. А в отношении ее матери возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям: «Истязание несовершеннолетней», «Угроза убийством» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее в Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, который избил полуторагодовалую дочь. Инцидент произошел в селе Верх-Тула. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с кулаками набросился на ребенка.

Причиной агрессии стал плач малышки. В попытках «успокоить» девочку задержанный сначала нанес ей множественные удары по лицу, а затем несколько раз бросил ее об пол.

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