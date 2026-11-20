EHJ: работа в ночные смены опасна для здоровья сердца и сосудов

Фото: www.globallookpress.com/Ute Grabowsky/photothek.net via

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Пока одни люди спят, другие вынуждены бодрствовать. Однако такой график может быть губительным.

Регулярная работа в ночные смены может быть связана с изменениями в строении и работе сердца. Сердечная мышца при таком графике имеет некоторые особенности, а анализы крови указывают на возможные нарушения обмена веществ. Работа опубликована в European Heart Journal.

Ученые предполагают, что одной из причин может быть нарушение естественного режима сна. Когда человек вынужден бодрствовать ночью и спать днем, организм не всегда успевает приспособиться к такому графику.

Что происходит с сердцем при работе по ночам

Исследователи проанализировали медицинские данные 42 671 человека из Великобритании. Средний возраст участников составлял 52 года. Среди них 1322 человека регулярно работали в ночные смены.

Ученые сравнили результаты обследований людей с разным рабочим графиком. Для этого использовали магнитно-резонансную томографию сердца, позволяющую подробно рассмотреть его строение и работу.

Оказалось, что у тех, кто часто трудился по ночам, стенки сердца в среднем были немного толще, а его внутренние полости — несколько меньше. Кроме того, специалисты обнаружили небольшие различия в том, как сокращается сердечная мышца.

Почему ночные смены могут влиять на здоровье

Человеческий организм привык к определенному ритму: днем мы активны, а ночью отдыхаем. Этот внутренний механизм помогает регулировать сон, обмен веществ, артериальное давление и другие важные процессы.

Однако людям, которые регулярно работают по ночам, приходится жить вопреки привычному расписанию организма. Например, после ночной смены человек может пытаться заснуть утром, когда организм уже готовится к дневной активности.

В результате сон нередко становится менее продолжительным или менее полноценным. По словам исследователей, постоянное нарушение биологических ритмов может влиять на обмен веществ, воспалительные процессы и работу кровеносных сосудов.

Анализы крови тоже показали различия

Помимо обследования сердца, ученые изучили показатели крови участников. У людей с частыми ночными сменами обнаружили более низкие уровни некоторых веществ, которые связаны со здоровьем сердца и сосудов.

В частности, речь идет об омега-3 жирной кислоте DHA и отдельных показателях так называемого хорошего холестерина. Одновременно у них были повышены некоторые показатели, связанные с триглицеридами — жирами, которые в избыточном количестве могут увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также исследователи заметили различия в веществах, указывающих на воспалительные процессы в организме. По мнению ученых, эти результаты могут помочь объяснить, почему у людей с ночным рабочим графиком чаще возникают проблемы с сердцем.

Может ли сердце восстановиться после отказа от ночных смен

На этот вопрос у ученых пока нет ответа. Дело в том, что строение и работу сердца участников оценивали в один момент времени. Поэтому исследователи не могли проследить, как состояние органа меняется после перехода на дневной график.

«Наше исследование показало, что частая работа в ночные смены связана с небольшими изменениями структуры и функций сердца», — рассказал один из авторов работы, доктор Мувэй Ли из Чжэнчжоуского университета.

Он уточнил, что результаты не доказывают прямого вреда ночной работы. Теперь ученым предстоит выяснить, усиливаются ли обнаруженные изменения с годами и могут ли они уменьшиться, если человек перестанет работать по ночам.

Особый интерес представляет вопрос, повышают ли эти особенности риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Как защитить сердце, если приходится работать ночью

Исследователи не призывают всех сотрудников немедленно отказываться от ночного графика. Однако людям, которые регулярно трудятся в такое время, советуют внимательнее относиться к здоровью.

В первую очередь важно высыпаться и стараться придерживаться относительно постоянного режима отдыха. Кроме того, специалисты рекомендуют следить за артериальным давлением, уровнем сахара и холестерина в крови. Не менее важны физическая активность, сбалансированное питание, поддержание здорового веса и отказ от курения.

Врачи также могут учитывать ночной график пациента при оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если у человека уже есть гипертония, диабет или другие проблемы со здоровьем.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты пока не позволяют предсказать развитие болезни у конкретного человека. Но они показывают, что регулярная работа по ночам может быть связана с изменениями в организме, которые остаются незаметными без медицинского обследования.

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