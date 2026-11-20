Две смерти за два месяца: убийство сына раскрыло тайну гибели матери
People: убийство сына раскрыло тайну гибели матери
Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Niyi Fote
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Полиция ранее посчитала, что женщина покончила с собой. Но все оказалось не так однозначно.
В США в штате Арканзас полиция решила повторно изучить обстоятельства предполагаемого самоубийства 49-летней женщины после того, как ее 21-летнего сына нашли застреленным. В убийстве молодого человека подозревают его отчима. Об этом сообщает People.
Бриджет Страусс умерла в сентябре. Первоначально правоохранители квалифицировали ее смерть как самоубийство. Однако менее чем через два месяца в той же семье произошла новая трагедия.
В доме обнаружили тело 21-летнего Майкла Хадсона Пейджа с огнестрельным ранением. О случившемся полицейским сообщил его отчим Скотт Страусс. Мужчина утверждал, что нашел пасынка уже мертвым.
Прибывшие на место следователи обратили внимание на обстоятельства, которые вызвали у них подозрения. На теле отчима были следы крови, а в доме заметили беспорядок. Также обстоятельства указывали на то, что мужчина пыталась избавиться от улик.
Эти детали заставили полицейских усомниться в первоначальном рассказе мужчины. Впоследствии Скотта Страусса задержали по обвинению в убийстве пасынка.
После задержания следователи вновь обратились к обстоятельствам смерти Бриджет. Женщина умерла всего за несколько недель до сына, а ее гибель ранее не рассматривали как убийство.
Теперь правоохранители намерены проверить, действительно ли Бриджет покончила с собой или ее смерть могла быть связана с преступлением. Расследование продолжается.
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