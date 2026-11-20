Фото: www.globallookpress.com/Gregor Fischer

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Тело актера подвергли необычной процедуре — водной кремации.

Стали известны медицинские подробности смерти звезды фантастических франшиз Патрика Стюарта. Актер страдал тяжелым нейродегенеративным заболеванием, которое привело к остановке сердца. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на свидетельство о смерти, выданное судебно-медицинской экспертизой округа Лос-Анджелес.

Причиной ухода из жизни британского актера стали болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви. В медицинском заключении указаны остановка сердца и дыхания, а также прогрессирующее нейрокогнитивное расстройство. Данная форма деменции поражает участки головного мозга, отвечающие за память, мышление, моторику и координацию движений.

Звезда мирового экрана скончался 28 октября в собственном доме в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. В последние минуты жизни рядом со знаменитостью находилась его супруга Санни Озелл.

Согласно опубликованным архивным бумагам, 3 ноября тело актера подвергли процедуре щелочного гидролиза. Этот современный метод захоронения называют водной кремацией, поскольку ткани растворяются в смеси воды и химических веществ без применения огня.

Прощание близких и тяжелая утрата

Семья артиста ранее опубликовала официальное заявление в социальной сети Instagram*. Родные рассказали о последних часах жизни исполнителя культовых ролей.

«Он был в теплых объятиях семьи и друзей, в окружении живой музыки, молитв, слез, смеха и тех глубоких эмоций, которые мог вызвать только он, посвятивший всю свою жизнь служению всем нам», — говорилось в распространенном сообщении.

Близкие подчеркнули, что его звучный голос и уникальный талант навсегда останутся эталоном актерского мастерства в мировом искусстве. По их словам, Стюарт сочетал творческую работу с активной общественной деятельностью, защищая права беженцев, пострадавших от домашнего насилия людей и бездомных животных.

Спустя две недели после трагедии личным переживанием поделилась вдова артиста, певица и автор песен Санни Озелл. Она отметила, что до сих пор испытывает глубокую скорбь, но благодарна судьбе за проведенные вместе годы.

«Сегодня исполняется две недели с тех пор, как скончался Патрик, и горе продолжает накатывать волнами. Но я также испытываю огромную благодарность. Мы не оставили ничего недосказанным», — написала супруга актера.

Озелл стала третьей женой британского артиста. Их свадьба состоялась в 2013 году. До этого брака артист прожил 24 года с Шейлой Фальконер, родившей ему двоих детей — сына Дэниела и дочь Софи. Второй супругой актера в 2000 году стала продюсер Венди Нойсс, однако их союз распался через три года.

Легендарный путь от театра до космических саг

Патрик Стюарт родился 13 июля 1940 года в городе Мирфилд в графстве Западный Йоркшир. Его мать работала на текстильной фабрике, а отец был военным. Детство будущего артиста прошло в постоянном страхе из-за агрессивного поведения отца, подвергавшего семью насилию.

Переломным моментом для мальчика стало знакомство со школьным учителем английского языка Сесилом Дормандом. Преподаватель открыл подростку пьесы Уильяма Шекспира и оплатил его первые профессиональные уроки актерского мастерства. Позже Стюарт признавался, что сцена буквально спасла его от мрачной реальности отчего дома.

В 1966 году артист вошел в состав Королевской шекспировской труппы. Он отдал этой сцене более 25 лет, заслужив репутацию одного из ведущих театральных мастеров Британии. В 1971 году состоялся его дебют на Бродвее в комедии «Сон в летнюю ночь». За роль в спектакле «Антоний и Клеопатра» он удостоился престижной премии Лоренса Оливье.

Мировая слава пришла к актеру в 1987 году после утверждения на роль капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение». Стюарт сомневался в успехе проекта и шесть недель не разбирал чемоданы в гостинице, ожидая скорого увольнения.

Образ командира корабля «Энтерпрайз» стал визитной карточкой фантастической вселенной. Актер возвращался к этой роли в нескольких полнометражных лентах и сериале «Звездный путь: Пикар».

Новое поколение зрителей узнало Стюарта благодаря образу профессора Чарльза Ксавьера в блокбастерах кинофраншизы «Люди Икс».

В декабре 1996 года вклад артиста в киноиндустрию отметили звездой на голливудской Аллее славы. В 2010 году королева Великобритании Елизавета II посвятила актера в рыцари за выдающиеся заслуги перед драматическим искусством.

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