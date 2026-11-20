ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по Киеву в ночь на 20 ноября

Фото: Reuters/Bridges in Kyiv

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Военная логистика в городе парализована.

В результате успешных ударов российской армии в Киеве поврежден Подольский, Дарницкий и Южный мосты. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

Движение с правого берега на левый перекрыто.

На Южном мосту проезд разрешен только с левого берега на правый для автомобилей до 18 тонн весом. Жителей Киева призвали отказаться от поездок на личных автомобилях.

Магистральные мосты в Киеве используются Вооруженными силами Украины — удары российской армии осложняют военную логистику врага.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не оставит без ответа атаки киевских боевиков на Крымский мост.

Удары по киевским мостам продолжаются весь октябрь и уже напугали украинское руководство — ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламентариев тревожат атаки российских войск, которые буквально «режут» их логистику. Необходимость ВСУ переправлять грузы и технику обходными путями формирует неизбежный коллапс.

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