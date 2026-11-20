Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка получила тяжелые ожоги 8 ноября.

Пострадавшую при пожаре сестру певицы Нюши (настоящее имя — Анна Шурочкина) олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину перевели из реанимации в обычную палату. Об этом Super.ru рассказала сама артистка.

«Машу перевели из реанимации в палату. Ей уже лучше. И она очень благодарна за огромную поддержку со стороны друзей и коллег. А также на днях к ней приезжала Мария Киселева», — поделилась артистка.

Ранее 8 ноября Марию Шурочкину госпитализировали с тяжелыми ожогами. По предварительным данным, причиной происшествия стала вспышка паров биотоплива при заправке биокамина.

Ранее брат спортсменки Иван Шурочкин рассказывал, что сильнее всего у сестры пострадали грудь и живот. Он не исключал, что Марии потребуется пересадка кожи. При этом синхронистка оставалась в сознании, и сама сообщила родственникам о случившемся по телефону.

Мария Шурочкина — младшая сестра певицы Нюши, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в составе сборной России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.