«Перевели из реанимации»: стало известно о состоянии сестры Нюши после пожара
Сестру певицы Нюши перевели из реанимации в обычную палату
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
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Артистка получила тяжелые ожоги 8 ноября.
Пострадавшую при пожаре сестру певицы Нюши (настоящее имя — Анна Шурочкина) олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину перевели из реанимации в обычную палату. Об этом Super.ru рассказала сама артистка.
«Машу перевели из реанимации в палату. Ей уже лучше. И она очень благодарна за огромную поддержку со стороны друзей и коллег. А также на днях к ней приезжала Мария Киселева», — поделилась артистка.
Ранее 8 ноября Марию Шурочкину госпитализировали с тяжелыми ожогами. По предварительным данным, причиной происшествия стала вспышка паров биотоплива при заправке биокамина.
Ранее брат спортсменки Иван Шурочкин рассказывал, что сильнее всего у сестры пострадали грудь и живот. Он не исключал, что Марии потребуется пересадка кожи. При этом синхронистка оставалась в сознании, и сама сообщила родственникам о случившемся по телефону.
Мария Шурочкина — младшая сестра певицы Нюши, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию в составе сборной России.
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