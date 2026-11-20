Фото: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukrai

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Жителей могли заподозрить в симпатиях к России даже из-за надписей на детских игрушках.

Беженка из Константиновки (Донецкая народная республика) рассказала, как при украинской власти ей и мужу угрожали убийством за разговоры на русском языке. Своей историей женщина поделилась с РИА Новости.

«Этнической чисткой угрожали. Требовали обслуживать на украинском языке. Говорили: «Вы все «ждуны», будем уходить, вас всех убьем из-за языка и из-за того, что вы остались в городе», — приводит агентство слова женщины.

До начала боев за город супруги торговали продуктами. Однажды ночью, когда они везли хлеб, их машину несколько раз атаковали беспилотники ВСУ. По словам собеседницы, боевики могли заподозрить жителей в поддержке России даже из-за русскоязычных надписей на детских игрушках. Сама женщина эвакуировалась в конце августа. Константиновка расположена на севере ДНР в 55 километрах от Донецка.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности обеспечить безопасность гуманитарной миссии в Константиновке, если украинская сторона выразит согласие.

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