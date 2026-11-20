Последних подопытных шимпанзе в США переселят в заповедник с кино и концертами

Фото: www.globallookpress.com/Fotografo01

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Для новых постояльцев «дома престарелых» подготовлены скрипичные выступления, головоломки с едой.

Национальные институты здравоохранения США (NIH) отправляют на пенсию последнюю группу лабораторных шимпанзе: 33 примата в следующем году переедут из исследовательского центра в Техасе на лесную территорию в Луизиане. Об этом сообщает The Washington Post.

Заповедник Chimp Haven, где уже живут более 250 шимпанзе при поддержке NIH, станет для них полноценным «домом престарелых» с пятизвездочным сервисом. Постояльцев в возрасте от 9 до почти 67 лет ждут скрипичные концерты, головоломки с едой и киносеансы — правда, с взыскательным вкусом.

«У нас есть шимпанзе, которые любят смотреть фильмы. Они обожают болливудские ленты и мюзиклы», — рассказала президент и глава заповедника Рана Смит.

По ее словам, питомцы смогут вести себя как в дикой природе: лазать по деревьям, добывать корм и общаться друг с другом.

Американские власти перестали использовать человекообразных обезьян в инвазивных исследованиях десять лет назад — до этого их привлекали к изучению СПИДа и других инфекций. Теперь NIH завершает последнюю страницу этой истории: 2025 году организация уже отправила в заповедник 21 шимпанзе из Нью-Мексико. Имена, пол и возраст новых переселенцев пока не раскрывают, но персонал уже готовит для новичков насыщенную программу.

К теме приматов относится и другое открытие: ученые выяснили, почему человеческий мозг больше обезьяньего. Сравнив органоиды мозга человека, шимпанзе и гориллы, команда Дрезденского технического университета нашла почти 600 участков ДНК, которые у людей работают активнее. В фокусе оказался неокортекс — зона коры, отвечающая за абстрактное мышление, планирование и речь: короткие фрагменты ДНК-«переключатели» управляют активностью генов и, судя по всему, и подтолкнули человеческий мозг к росту.

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