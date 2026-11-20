Водителям в России предложили зарплаты до 350 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Более половины вакансий в транспортно-логистической сфере рассчитаны на кандидатов без опыта работы или со стажем не более года.

Российские работодатели готовы платить водителям до 350 тысяч рублей в месяц и более. Такие предложения появились сразу в нескольких городах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты анализа вакансий.

Самое высокое вознаграждение среди приведенных предложений обещают водителю-экспедитору в Набережных Челнах. Соискатель может рассчитывать на зарплату от 350 тысяч рублей ежемесячно.

В Москве водителю с категорией Е предлагают от 270 до 330 тысяч рублей. В Магадане специалисты аналогичного профиля могут получать от 260 до 300 тысяч рублей.

В других регионах также встречаются вакансии с высоким уровнем оплаты. Так, в Усть-Илимске водителю-экспедитору лесовоза готовы платить от 217,5 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге водитель электробуса может зарабатывать до 200 тысяч рублей.

В якутском поселке Югоренок открыта вакансия начальника автотранспортного участка с зарплатой от 174 до 217,5 тысячи рублей.

При этом водители грузовых автомобилей оказались наиболее востребованными специалистами транспортно-логистической отрасли. В октябре они возглавили рейтинг вакансий, опередив кладовщиков и комплектовщиков.

Согласно данным, 51% предложений о работе в этой сфере рассчитан на кандидатов без опыта либо со стажем не более одного года.

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