Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Миниатюрное изделие высотой около 11 сантиметров было создано в 1910 году и принадлежало семье Ротшильдов.

Один из шести сохранившихся в мире миниатюрных паланкинов фирмы Карла Фаберже выставят на аукцион в Нью-Йорке в декабре. Предварительная стоимость редкого изделия превышает миллион долларов. Об этом РИА Новости сообщили в британском аукционном доме Sotheby's.

Паланкин представляет собой крошечную копию крытых носилок-кареты, известных также как портшез. Его размер составляет около 11 сантиметров. В 1910 году необычное произведение ювелирного искусства приобрела семья Ротшильдов.

«Этот паланкин — один из шести сохранившихся подобных миниатюрных изделий Фаберже и является гораздо более редким, чем 50 сохранившихся императорских яиц Фаберже», — подчеркнули в пресс-службе Sotheby's.

Представители аукционного дома назвали экспонат лучшим среди известных образцов, отметив исключительное качество исполнения. Под эмалью изделия находится золото высокой пробы, а сама работа считается одним из наиболее технически сложных творений фирмы.

Паланкин изготовил мастер Хенрик Вигстрем в Санкт-Петербурге в 1910 году. Для украшения использовались золото, перламутрово-розовая эмаль и горный хрусталь.

По бокам миниатюрной кареты расположены два золотых шеста с перламутровыми наконечниками. Окна выполнены из горного хрусталя, внутренняя отделка — из перламутра. При этом двери изделия открываются.

Как пояснила руководитель отдела Фаберже и русского искусства Sotheby's Хелен Калвер Смит, при определении предварительной стоимости учитывалась цена другого подобного паланкина, продажей которого она занималась ранее.

Редкость экспоната обусловлена тем, что миниатюрные предметы мебели Фаберже практически не встречаются на антикварном рынке. Предстоящие торги пройдут в рамках распродажи части собрания частной нью-йоркской галереи A La Vieille Russie.

Ранее сообщалось, что созданное по заказу императора Николая II пасхальное «Зимнее» яйцо Фаберже установило рекорд стоимости на аукционе. Уникальное изделие продали за 22,9 миллиона фунтов стерлингов с учетом комиссии — более 30 миллионов долларов. Торги продолжались около трех минут. Яйцо изготовили в 1913 году в качестве пасхального подарка матери императора. Оно выполнено из горного хрусталя, украшено платиновыми снежинками и 4,5 тысячи бриллиантов. Внутри находится миниатюрная корзина с цветами из кварца и драгоценных камней.



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