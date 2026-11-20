Фото: www.globallookpress.com/60 Minutes

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Экспертиза выявила у 82-летнего мужчины нарушения памяти, однако специалисты пришли к выводу, что он намеренно преувеличивал их симптомы.

Отец супруги британского принца Гарри Меган Маркл, 82-летний Томас Маркл-старший, признан способным предстать перед судом по делу о хранении детской порнографии. При этом психиатры обнаружили у него легкое нейрокогнитивное расстройство и признаки симуляции проблем с памятью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно заключению судебного психиатра Университета Южной Флориды Эми Геродимос, мужчина понимает суть предъявленных обвинений, осознает возможные последствия и может участвовать в собственной защите.

«По моему мнению, основанному на разумной медицинской определенности, господин Маркл вменяем и способен предстать перед судом», — говорится в документе.

При этом специалист пришла к выводу, что отец герцогини Сассекской намеренно преувеличивал нарушения памяти и утверждал, будто не понимает предъявленных ему претензий. По мнению эксперта, таким образом он пытался избежать уголовного преследования.

Маркла задержали сотрудники ФБР 6 ноября по обвинению в хранении детской порнографии. В тот же день он предстал перед судом, после чего его отпустили под обязательство являться на заседания. Мужчине предписали оставаться под домашним арестом в пансионате для пожилых людей во Флориде, где он проживал.

Во время психиатрической экспертизы Маркл также рассказал, что несколько раз отдыхал на Филиппинах. При этом он отрицал хранение запрещенных материалов на территории страны.

Ранее телеканал ITV News сообщал, что филиппинская полиция передала прокуратуре материалы для предъявления мужчине обвинений по аналогичному делу.

Судья Линдси Гриффин согласилась с выводами экспертизы, которые не стали оспаривать ни сторона обвинения, ни защита. В результате Маркла официально признали вменяемым. Предварительные слушания назначены на 1 декабря.

Ранее отца Меган задержали по предъявленным обвинениям. Его арестовали прямо из специализированного пансионата во Флориде. Однако позже Томас все же вышел под залог. Свою вину он так и не признал. Мужчину вернули в тот же дом престарелых.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы Филиппин заявили о проведении следственных действий в отношении 82-летнего Маркла. Его подозревают в хранении материалов, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними. По данным полиции, речь может идти о «сотнях, а возможно, и тысячах» снимков.

Для самой Меган и внучки Томаса Ноэль Расмуссен обвинения родственника в педофилии не стали неожиданностью. Герцогине Сассекской еще в 2018 году было известно об обвинениях, которые выдвигали против ее отца. Тогда в полицию Лондона было направлено письмо по этому поводу. Ноэль же рассказывала о подсознательном предчувствии в отношении деда.

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