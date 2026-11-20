Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам врача, у каждого метода термообработки есть свои плюсы и минусы.

Приготовление на пару традиционно считается более здоровым, чем жарка, однако разница между этими способами не столь категорична, рассказала порталу «Доктор Питер» нутрициолог, фельдшер-акушер Наталья Чаевская.

По словам эксперта, пар — один из самых щадящих способов термообработки: продукты не контактируют с водой, поэтому меньше теряют водорастворимых витаминов, а масло не требуется, что снижает калорийность. Особенно заметно преимущество для овощей: брокколи и цветная капуста сохраняют больше витамина С, чем при длительной варке. При этом пар не защищает витамины полностью — многое зависит от температуры и времени. Кроме того, паровые блюда не обязаны быть пресными: специи, зелень и лимонный сок сделают вкус выразительным.

Жарка связана с высокими температурами и образованием румяной корочки. Продукты теряют влагу, часть витаминов разрушается, а при большом количестве масла растет калорийность. При сильном нагреве крахмалистых продуктов (например, картофеля) может образовываться акриламид, а при интенсивном обжаривании мяса — гетероциклические амины. Однако их количество зависит от температуры и продолжительности, поэтому важно не допускать подгорания. Жарка на сковороде с небольшим количеством масла заметно отличается от фритюра.

Сделать жарку более щадящей поможет правильный выбор масла: подойдут гхи, рафинированное масло авокадо или кокосовое, устойчивые к нагреву. При этом важно не перегревать их до дымления и не использовать повторно. Мясо и рыбу лучше доводить до готовности без сильного подгорания, а картофель — до золотистой, а не темно-коричневой корочки. Перед жаркой нарезанный картофель можно замочить в воде на 15–30 минут — это снижает образование акриламида.

Способ приготовления влияет и на усвоение веществ. Так, нагревание моркови и томатов делает каротиноиды более доступными, но усвоению способствуют жиры — поэтому к паровым овощам полезно добавлять немного растительного масла. Белки при нагревании легче перевариваются, но слишком длительная обработка ухудшает усвояемость аминокислот.

Частое употребление жареной пищи исследования связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, но дело не только в способе приготовления, а в общем рационе. Жирные жареные блюда могут замедлять пищеварение и вызывать изжогу, тогда как паровые переносятся легче. Главный вывод: и пар, и жарка имеют свои плюсы и минусы, важно учитывать состав продуктов, температуру и частоту.

Особую опасность для сосудистой системы представляет фастфуд, в частности, картофель фри. Такая пища наносит серьезный удар по сосудам, поэтому важно помнить о разумном подходе к выбору блюд и способов их приготовления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.